Mary Rivera, conocida por ser la abuela de Ned en Spider-Man: No Way Home, murió a los 82 años el pasado 15 de abril de 2026, pero su familia lo reveló a inicios de agosto.

El portal de noticias TMZ confirmó la muerte de Mary Rivera, quien interpretó a la Nona de Ned en una de las secuelas de Spider-Man de Tom Holland, la cual se estrenó en 2021.

¿De qué murió Mary Rivera? La abuela de Ned en Spider-Man: No Way Home

Mary Rivera padeció un derrame cerebral que la dejó en coma, por lo que las posibilidades de recuperarse eran escasas.

La actriz fue hospitalizada en un hospital de Honolulu, Hawái, donde médicos determinaron que su estado era grave y tenía pocas posibilidades de recuperarse.

Incluso si Mary Rivera despertaba, su calidad de vida se verían perjudicada por las secuelas del derrame cerebral.

La familia de Mary Rivera decidió que lo mejor era retirar el soporte vital y estuvo rodeada de sus seres queridos durante este proceso.

Mary Rivera murió el 15 de abril, pero su familia mantuvo en privado la noticia hasta que uno de ellos lo reveló a TMZ.

Fans de Spider-Man recordarán a Mary Rivera por aparecer como la abuela de Ned, donde protagonizó una icónica escena junto a Andrew Garfield, Tobey Maguire y Jacob Batalon.

El cuerpo de Mary Rivera fue cremado y le sobrevive su esposo Alejandro, así como sus hijos y nietos.

Mary Rivera fue convencida por su familia para audicionar para Spider-Man

Una de las escenas más conocidas de Spider-Man: No Way Home es la protagonizada por Mary Rivera, a quien su familia convenció para que audiocionara para la película.

En dicha escena se ve a Mary Rivera encontrándose con Andrew Garfield y Tobey Maguire, y les pide que limpien las telarañas que dejaron en el techo.

Mary Rivera hizo una escena que duró 6 minutos y su actuación quedó plasmada en la memoria de los fans de Spider-Man.