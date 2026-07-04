El cine de acción está de luto, luego de confirmarse la muerte de Hikaru Kurosaki, actor que diera vida al icónico personaje de Spider-Man en la versión japonesa.

Tras darse a conocer la noticia, la familia de Hikaru Kurosaki pidió privacidad para vivir su duelo, por lo que no revelaron las causas oficiales de la muerte del emblemático actor de Japón.

Muere Hikaru Kurosaki, actor y versión japonesa de Spider-Man, a los 64 años

De acuerdo con la información, fue el jueves 2 de junio de 2026 cuando murió Hikaru Kurosaki, actor y versión japonesa de Spider-Man, a los 64 años.

Hikaru Kurosaki destaca por haberse convertido en el Spider-Man de Japón en una serie Live Action de la década de los 70’s, dejando huella en el género tokusatsu para varias generaciones.

Sus habilidades en artes marciales lo llevaron a ser nombrado como el “Jackie Chan japonés”, además de ser recordado por protagonizar series como El Fantástico Juspion en 1985.

Hikaru Kurosaki retiró oficialmente diez años después, en 1995, tras una larga carrera como doble de acción siendo uno de los referentes en su campo.

Luego de dejar las cámaras, el actor japonés priorizó darle tiempo a su familia, cambiando así los reflectores por el buceo y los negocios familiares.

Fue precisamente un grupo de buceo de Okinawa quien lamentó la muerte de Hikaru Kurosaki, prefectura de Japón en donde vivía en la actualidad.