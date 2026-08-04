Mary Rivera fue una actriz que formó parte del Universo de Marvel, conocida por su papel de Lola en la película Spider-Man: No Way Home, donde interpretó a la abuela de Ned Leeds.

El 3 de agosto se confirmó la muerte de Mary Rivera tras sufrir una derrame cerebral.

La actriz murió el pasado 15 de abril en un hospital de Honolulu, Hawái, luego de que permaneciera en coma.

¿Quién era Mary Rivera? Actriz de Spider-Man: No Way Home

Mary Rivera era una actriz filipina, quien se ganó el corazón de los fans de Spider-Man tras hacer una escena junto a Andrew Garfield y Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home.

La escena dura más de 6 minutos, pero la simpatía y fluidez de Mary Rivera sorprendió a los fans de la franquicia.

Mary Rivera, actriz que interpretó a la abuela de Ned en Spider-Man: No Way home (Especial )

¿Qué edad tiene Mary Rivera?

Mary Rivera nació el 2 de junio de 1943 en Iloilo, Filipinas; tenía 82 años de edad.

¿Quién era el esposo de Mary Rivera?

Mary Rivera estaba casada con un hombre identificado como Alejandro.

¿Qué signo zodiacal es Mary Rivera?

Mary Rivera era Géminis.

¿Cuántos hijos tenía Mary Rivera?

Mary Rivera sí tenía hijos, pero se desconocen sus nombres.

Mary Rivera (Especial )

¿Qué estudió Mary Rivera?

No se tiene información del grado académico de Mary Rivera.

¿En qué ha trabajado Mary Rivera?

Mary Rivera fue una destacada actriz de teatro y cine, conocida por su trabajo en Spider-Man: No Way Home como abuela de Ned Leeds.

La actriz trabajó en diversas obras de teatro y proyectos comunitarios locales en Hawái.

Mary Rivera se volvió popular entre los fans de Spider-Man tras protagonizar una escena de 6 minutos con Andrew Garfield, Tobey Maguire, Jacob Batalon y Zendaya.