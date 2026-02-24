La comunidad artística mexicana está de luto tras confirmarse la muerte de Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia, a los 47 años de edad en el puerto de Veracruz.
Este martes 24 de febrero se dio a conocer la muerte de Héctor Zamorano, ex participante de La Academia, a los 47 años en el puerto de Veracruz.
Hasta el momento las causas de su muerte se mantienen reservadas, sin embargo se especula que estaba atravesando un complejo momento personal.
Esto luego de que se dio a conocer que padecía una depresión profunda.
En entrevista con Ventaneando, Wendolee Ayala confesó que había estado en contacto con la familia de Héctor Zamorano, pero se negó a dar más detalles sobre su muerte.
Solo se limitó a decir que Héctor Zamorano padecía una enfermedad crónica.
“Con mucho respeto él dijo que estuvo sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció, pero creo que lo importante es que estuvo rodeado de su familia en su casa, en Veracruz. Su mamá y su papá lo acompañaron en este proceso, también sus amigos estuvimos al pendiente”Wendolee Ayala
Wendolee Ayala confirmó que Héctor Zamorano pasó los últimos años de su vida acompañado de su familia.
“Héctor pasó los últimos años de su vida acompañado del amor de su familia, que eso es lo más importante y poderoso que existe y hoy lo estamos despidiendo con el honor que se merece, con muchísimo dolor”Wendolee Ayala
Sin embargo, Wendolee Ayala si se refirió al difícil momento que estaba viviendo Héctor Zamorano y por el cual estuvo alejado del ojo público.
“De repente es difícil, lo que nos pasó no es fácil de procesar, fue un cambio de vida y pues obviamente él se enfrentó a muchísimas cosas, tenía muchas cosas, mucha historia y finalmente, a veces es muy complicado sobrellevar todo lo que pasamos, se necesita mucha fortaleza y pues estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que lo afectaron muchísimo”Wendolee Ayala
La noticia ha provocado una profunda consternación entre sus excompañeros de generación y figuras del medio artístico.
En los últimos años de su vida Héctor Zamorano se mantuvo alejado del ojo público
En Ventaneando también se pusieron en contacto con Estrella, quién se mostró muy afectada por la muerte de Héctor Zamorano.
Estrella lamentó que, desde hace un tiempo, Héctor Zamorano ya no les contestaba el teléfono y posteriormente se enteraron que se encontraba mal.
Sin embargo, Héctor Zamorano se encontraba con su familia y solo le dijeron que estaba bien, sin dar más detalles.
“Héctor ya no me respondía, yo ya no sabía nada de él, muchos de nosotros ya no sabíamos nada de él. Hace como tres o cuatro años supimos que estaba malito en el hospital, yo le escribí a su mamá y le dije que en lo que le pudiéramos ayudar, me dijo que él estaba bien pero no me explicó nada y yo perdí contacto porque de alguna manera se nos desapareció”Estrella
Estrella reveló que quiso respetar la decisión de Héctor Zamorano de ya no contestarles.
“Yo creo que no la pasaba muy bien, porque cuando alguien ya no te quiere contestar es porque ya no se siente bien y no precisamente de salud, puede ser algo emocional, no quieres hablar, no quieres compartir y yo respetaba mucho esa parte, pero algo personal no”Estrella
Por último, Estrella lamentó que no pueda acompañar a la familia pues no se le hace responsable viajar por cómo se encuentra el país.
Héctor Zamorano ingresó a la primera generación en La Academia y es recordado por ser el primer eliminado.
Un año después del proyecto, Héctor Zamorano lanzó su álbum debut “Mi sabor” y participó en otros programas intentando consolidar su carrera musical.
Aunque Héctor Zamorano no alcanzó la misma proyección mediática que algunos de sus compañeros, usuarios lo seguían recordando con gran cariño.