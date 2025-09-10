La exalumna de La Academia, Wendolee Ayala de 43 años de edad, compartió que vivió una experiencia cercana a la muerte por lo que tuvo que ser hospitalizada aunque en realidad fue un momento cómico.

Aunque se trató de un problema de salud y de una terrible experiencia, Wendolee ahora lo cuenta como una aventura cómica y traviesa que tuvo que pasar.

Wendolee de La Academia sentía que moría en el coito y tuvo que ser hospitalizada

Luego de mantenerse alejada de México y haciendo su vida en Texas, Estados Unidos, la exalumna de La Academia, Wendolee, reapareció con una anécdota que nadie creería.

Fue a través de una entrevista con TVNotas que Wendolee compartió el terrible momento que vivió cuando tuvo que ser hospitalizada de emergencia e incluso sentía que moría.

Y es que más allá de este susto y de ser un problema de salud, Wendolee realmente lo que tenía era pena al narrar al personal médico lo que estaba sucediendo.

Wendolee, exalumna de La Academia. (@wendoleeayala)

Esto debido a que Wendolee estaba teniendo relaciones sexuales con su esposo en una loca y descontrolada reconciliada, cuando tuvieron una emergencia médica.

Según lo contado por Wendolee, cuando estaban en el coito comenzó a tener un terrible dolor de cabeza por el que sentía que iba a morir, describiéndolo incluso más grande que los dos partos que ya había tenido.

Fue así que el esposo de Wendolee de La Academia la llevó al hospital, con la misma pena que ella, al describir qué fue lo que pasó. Incluso, este le dijo a los médicos que estaban haciendo ejercicio a la 1:00 am.

Aunque la cantante no dio más detalles de esto, explicó que se trató de una cefalea coital y que esto la llevó a terminar “con tubos y conectada”.

¿Qué es la cefalea coital? Wendolee de La Academia no lo inventó, sí existe el termino médico

Wendolee de La Academia contó que una cefalea coital la llevó a ser hospitalizada cuando en pleno acto sexual tuvo un intenso dolor de cabeza y por más gracioso que suene, es verdad.

Aunque Wendolee tiene epilepsia, aseguró que lo que le ocurrió no tiene que ver con este padecimiento sino con una cefalea coital.

Según la Asociación Americana de Migraña, la cefalea coital puede iniciar antes de la actividad sexual e ir aumentando conforme a la exitación.

El dolor de cabeza suele ser bilateral y durar de un minuto a 24 horas en dolor intenso, o 72 con dolor leve.

Aunque el dolor de cabeza no aparezca antes de la actividad sexual, el orgasmo lo puede desencadenar de forma repentina para luego convertirse en algo “explosivo” y “pulsátil intenso”.

Wendolee de La Academia fue clara compartiendo que aunque es “gordibuena” su salud está bien, descartando colesterol u otros problemas médicos.