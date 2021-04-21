Se cumplen 14 años que la televisión mexicana presenciaba la final del primer reality show musical en México que llevó por nombre la primera generación de “La Academia”, que cambió la vida de 14 jóvenes en un abrir y cerrar de ojos.

Tras varios meses tomando clases de canto, baile y actuación, cinco fueron los alumnos que llegaron a la final: Nadia Yvonne López Ayuso, Yahir Othón Parra, Miguel Ángel Rodríguez Chapital, Víctor Alejandro García y Myriam Montemayor Cruz.

Así que TvAzteca realizó un recuento de los exacadémicos y contó un poco de lo que ha pasado en sus vidas.

Simplemente durante el año 2002 no había programa en México que lograra quitarle puntos al fenómeno de 'La Academia'.