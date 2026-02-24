La muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia, ha conmocionado al mundo del espectáculo.

Sin embargo, la última publicación de Héctor Zamorano en Instagram había emocionado a sus seguidores por su posible regreso.

Esta fue la última publicación de Héctor Zamorano en Instagram

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de Héctor Zamorano, se ha recordado que el exparticipante de la primera generación de La Academia confesó que sufría depresión.

La última publicación de Héctor Zamorano que emocionó a sus seguidores (@hectorzamoranomusica / Instagram)

Esto habría provocado que se mantuviera alejado del ojo público, sin embargo el 11 de mayo del 2025 compartió una nueva publicación en Instagram sin saber que sería la última.

Héctor Zamorano compartió una fotografía en la que aparece cubriéndose parte de su rostro con la mano derecha.

El primer eliminado de La Academia parece estar recostado y deja ver sus tatuajes de la mano.

Héctor Zamorano compartió la publicación con el mensaje: “Si no te respondo no es personal, es solo que no estoy listo, y no sé si lo esté alguna vez...”.

Pese a que el mensaje mostraba que no todo estaba bien, usuarios se mostraron emocionados y es que Héctor Zamorano no había publicado nada desde el 2022.

Por lo que esperaban que esta pudiera ser una señal de que estaría más activo en sus redes sociales y que podía leer los comentarios de apoyo que recibía.

En su momento varios usuarios expresaron su alegría por volver tener información de Héctor Zamorano y saber que se encontraba bien luego de tres años de ausencia.

Pero tras el anuncio de su muerte, la publicación se ha llenado de mensajes de condolencias.

Esta fue la última publicación de Héctor Zamorano en X

Héctor Zamorano hizo público que padecía depresión y describió el desgaste emocional que implicaba intentar sostener una imagen de bienestar mientras atravesaba momentos profundamente difíciles.

A través de X, Héctor Zamorano compartió la lucha a la que se enfrentaba cada día, algo que quedó reflejado en su última publicación.

El 20 de febrero del 2023, Héctor Zamorano compartió en X una imagen en la que se puede leer la frase: “Quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”.

Esta fue la última publicación de Héctor Zamorano en X.