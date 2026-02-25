La muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia, impactó a la industria musical.
En medio sobre las especulaciones sobre su muerte, el papá de Héctor Zamorano confirmó que su hijo no “aguanto más”.
Héctor Zamorano murió a causa de un paro respiratorio
En entrevista con Ventaneando, el señor Roberto Zamorano -padre de Héctor Zamorano- confesó que su hijo murió por un paro respiratorio.
Visiblemente afectado por su pérdida, el papá de Héctor Zamorano confesó que su hijo ya no aguantó más.
“Murió de un paro respiratorio y nada más. No aguantó más su cuerpo”Roberto Zamorano, padre de Héctor Zamorano
Pese al dolor que estaba atravesando, Roberto Zamorano se mostró agradecido por las muestras de cariño del público y seres cercanos a Héctor Zamorano.
En particular Roberto Zamorano se refirió a una corona de flores que había llegado por parte de los alumnos de la primera generación de La Academia.
Conmovido por este gesto, Roberto Zamorano se mostró conmovido de que su hijo Héctor Zamorano siga siendo recordado con gran cariño.
“Hay una corona que acaba de llegar muy grande mandada por los alumnos de La Academia de la primera generación. Fue algo muy bonito que me llenó. Sí. Eso quiere decir que se acuerdan de él”Roberto Zamorano, padre de Héctor Zamorano
Así pasó sus últimos días Héctor Zamorano, exparticipante de La Academia
En los últimos años, Héctor Zamorano vivió momentos complicados luego de que confesó que sufría depresión.
Pese a que Héctor Zamorano compartió los momentos complicados que se encontraba viviendo a nivel emocional, su hermano confirmó que en sus últimos días se refugió con sus seres queridos.
Se sabe que Héctor Zamorano tenía una enfermedad crónica, aunque no se dieron más detalles sobre esta ni las repercusiones que tuvo en su vida.
“Gracias a Dios estuvo con nosotros, con la familia completa mucho tiempo, y fue donde empezamos a, ahora sí que apapacharlo, a tenerlo y siempre estar unidos con él”Hermano de Héctor Zamorano
Por su parte, Roberto Zamorano señaló que su hijo ya no se encontraba sufriendo y ya se encontraba descansando.
“Dios se lo quiso llevar. Así como fue querido aquí, también es querido allá. Y es feo decirlo, pero lo deseamos con toda el alma que ya no sufriera. Sí, que descansara. Y Dios nos permitió”Roberto Zamorano, padre de Héctor Zamorano