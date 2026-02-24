El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Héctor Zamorano, ex participante de la primera generación de La Academia.

Héctor Zamorano se convirtió en el primer eliminado de La Academia, sin embargo siguió siendo recordado por los seguidores del programa.

¿Quién fue Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia?

Originario de Veracruz, Héctor Zamorano saltó a la fama gracias a su participación en la primera generación de La Academia.

Héctor Zamorano con integrantes de La Academia (Agencia México)

Sin embargo, se convirtió en el primer eliminado del reality.

Aunque luchó por ganar reconocimiento, Héctor Zamorano no logró alcanzar los mismos reflectores que algunos de sus compañeros.

Con el tiempo, diversificó su actividad como entrevistador, conductor, creador de contenido digital y fotógrafo.

Los últimos años de su vida, Héctor Zamorano se mantuvo alejado del ojo público y de acuerdo con sus excompañeros de La Academia sin ningún contacto con ellos.

En su cuenta de Instagram compartía contenido relacionado con locución y videos personales, aunque no publicaba desde hacía casi un año.

A través de sus redes sociales compartió que sufría depresión y describió el desgaste emocional que implicaba intentar sostener una imagen de bienestar mientras atravesaba momentos profundamente difíciles.

¿Cuántos años tenía Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia?

De acuerdo con algunos reportes Héctor Zamorano murió a los 47 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia?

No se tiene información de la vida privada de Héctor Zamorano, por lo que se desconoce si estaba casado.

¿Qué signo zodiacal fue Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia?

Al desconocerse la fecha exacta de nacimiento de Héctor Zamorano, no se tiene información sobre su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia?

No hay información pública sobre si Héctor Zamorano tenía hijos.

Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia (@hectorzamoranomusica / Instagram )

¿Qué estudió Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia?

Telediario dio a conocer que Héctor Zamorano tenía una licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

¿En qué trabajó Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia?

Reportes señalan que inició su carrera a los 17 años como bailarín, posteriormente trabajó como animador en el puerto de Veracruz.

Héctor Zamorano se dio a conocer en 2002 por su participación en la primera generación de La Academia .

A pesar de su pronta eliminación al ser en primero en salir, Héctor Zamorano logró el reconocimiento del público.

En 2003, Héctor Zamorano lanzó su álbum debut Mi sabor , el tema más popular fue ‘Batido de coco’, incluso lanzó una versión reggae y batucada.

Hizo una colaboración con Nadia en el tema ‘La pareja ideal’ y posteriormente salió en la producción del sencillo ‘Inseparables’, donde cantaron varios de la primera generación como Myriam y Víctor García.

Con intención de mantenerse en la industria del espectáculo, Héctor Zamorano participó en otros proyectos como:

Desafío de estrellas

La vida es una canción

Lo que callamos las mujeres

Súbete a mi moto

Trabajó como conductor en televisiones locales

Segunda oportunidad

Su carrera avanzó entre presentaciones musicales y trabajos en locución, sin consolidar una estabilidad sostenida en la industria.

En 2021, denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de un ejecutivo de la televisora durante los inicios de su carrera, mencionó que en su momento guardó silencio por temor a represalias profesionales.

Esto se sabe sobre la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia

El martes 24 de febrero se dio a conocer la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia.

Si bien hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, se sabe que Héctor Zamorano sufría depresión.

Wendolee Ayala reveló en Ventaneando que Héctor Zamorano sufrió un padecimiento crónico que le causó la muerte, pero no dio más detalles.

“Tenía un problema crónico que finalmente lo venció, pero lo importante no es eso, sino que murió rodeado de su familia en su casa, en Veracruz. Su mamá y su papá lo acompañaron en este proceso, también sus amigos estuvimos al pendiente” Wendolee Ayala

Pedro Sola compartió que habían buscado a Héctor Zamorano, pero se negó a la entrevista porque no se encontraba listo.

“No quería hablar, ni compartir; hace un año lo buscamos para una entrevista (...) Era un muchacho guapo, talentoso, nos enteramos de que falleció. Tenía problemas de depresión y se negó a platicar con nosotros, pero porque no estaba listo” Pedro Sola

De acuerdo con la información difundida, Héctor Zamorano murió en Veracruz acompañado de su familia.