James Stephen Donaldson, conocido como MrBeast, sorprendió a sus seguidores al revelar que construyó 10 escuelas, una de ellas se encuentra en México.

A través de un video, MrBeast compartió cómo fue la construcción de estas escuelas alrededor del mundo que tiene el objetivo de ayudar a los niños y las comunidades.

MrBeast construye 10 escuelas y una de ellas está en México

MrBeast incluyó a México en el que calificó como uno de los proyectos más importantes de su carrera.

MrBeast construye 10 escuelas; una está en México (@MrBeast / X )

A través del video titulado “Construí 10 escuelas en todo el mundo”, MrBeast compartió el proceso de la construcción de estos espacios educativos, los cuales se encuentran ubicados en diferentes lugares:

Ghana

México

Ecuador

Estados Unidos

India

MrBeast compartió que gastaron 3 millones de dólares para la construcción de diez escuelas en donde van a aprender más de 18 mil estudiantes.

En el video destacó que esperan que las escuelas no solo ayuden ahora sino a las nuevas generaciones.

En México, MrBeast compartió que en la comunidad tenían que compartir la misma escuela desde la secundaria hasta el bachillerato.

Eugenio Derbez apareció en la construcción de lo que MrBeast llamó el primer bachillerato de la comunidad.

En esta escuela además le construyó a la directora una oficina, luego de que tenía que trabajar desde su auto porque no contaba con un espacio propio.

Además de un campo de futbol nuevo para que los estudiantes pudieran jugar.

Así fue la construcción de las 10 escuelas de MrBeast

En el video se puede ver que MrBeast no solo construyó escuelas sino que además remodeló algunas con nuevas aulas para que los niños tuvieran más espacio donde estudiar.

También construyó dos pequeños departamentos para dos profesores que gastaban un tercio de su salario y una hora al día conduciendo para llegar a la escuela.

Junto con la fundación Rockefeller, MrBeast se comprometió a brindar una comida gratis a todos los niños que iban a la escuela, por lo que las equipó con una cocina.

MrBeast presumió que no solo construyó escuelas, sino que buscaba cambiar la vida de la comunidad ya que también realizó pozos para que pudieran acceder a agua potable.

Además de que Feastables se comprometió a pagar a los agricultores salarios justos, auditar y remediar el trabajo infantil en las granjas.

En la India incluso les dieron un autobús para que los niños pudieran llegar a la escuela.

MrBeast reveló que este proyecto fue posible gracias al apoyo de empresas y fundaciones internacionales como: