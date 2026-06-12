MrBeast se ha convertido en el primer creador individual de YouTube en pasar los 500 millones de suscriptores, siendo confirmado tanto por él, como por la plataforma.

Con esto MrBeast también es uno de los creadores de YouTube con mayor crecimiento en los últimos años, superando a varios reconocidos que no han alcanzado esa cifra.

YouTube reconoce a MrBeast el superar los 500 millones de suscriptores

A través de un comunicado en su blog oficial, YouTube reconoció el logro de MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, al superar los 500 millones de suscriptores.

Por su parte MrBeast hizo un directo en su canal de YouTube previo a conseguir los 500 millones de suscriptores, el cual duró más de una hora.

En esta transmisión especial hablaba de cosas como lo que ha conseguido hasta ahora con su canal, al mismo tiempo que agradecía a toda la gente del chat y seguidores en general.

Le puso un poco de emoción al asunto, pues hubo unas cuantas ocasiones en que el número de suscriptores bajó, por lo que parecía que no iba a conseguir la meta.

Sin embargo, tras unos minutos las suscripciones se estabilizaron y el contador avanzó de manera sostenida hasta rebasar el mencionado número.

MrBeast ha tenido varios logros en YouTube previo a los 500 millones de suscriptores

En su comunicado, YouTube enumeró todos los logros que MrBeast ha tenido previo a superar los 500 millones de suscriptores, así como sus campañas altruistas.

Entre otras cosas YouTube destacó lo siguiente de MrBeast:

El creador individual de YouTube con más suscriptores

El canal con más suscriptores de YouTube

El video “$456,000 Squid Game In Real Life!” está cerca de alcanzar los mil millones de visualizaciones

Lanzó la campaña #TeamTrees, recaudando más de 25 millones de dólares para plantar más de 25 millones de árboles

Lanzó la campaña #TeamSeas, que recaudó más de 30 millones de dólares para limpiar playas, ríos y océanos

Lanzó la campaña #TeamWater, con creadores de YouTube de 115 países para recaudar 40 millones de dólares para WaterAid