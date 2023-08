Erik Rubín sigue durmiendo con Andrea Legarreta y lo confiesa descaradamente en Ventaneando, pese a que había señalado que pronto se iba a mudar de casa.

A finales del mes de febrero Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al anunciar que habían tomado la decisión de separarse luego de 23 años juntos y dos hijas en común.

Durante su visita al programa Ventaneando, Erik Rubín confesó que no han tenido una separación completa pues él sigue viviendo en la misma casa con la conductora de Hoy.

Pese a que ya había señalado que tiene planes de tener su propio hogar, Erik Rubín -de 52 años de edad- destacó que no tiene prisa por mudarse de casa.

A seis meses de haberse separado de Andrea Legarreta -de 52 años de edad-, Erik Rubín confiesa cómo es su relación y si es que ya están pensando en tener nuevas parejas.

Con el objetivo de promocionar la obra de teatro Vaselina, Erik Rubín acudió al programa Ventaneando.

Sin embargo, Erik Rubín no pudo evitar los cuestionamientos sobre su relación con Andrea Legarreta después de que en febrero pasado anunciaron su separación.

Erik Rubín confesó que las cosas están también con Andrea Legarreta que incluso siguen durmiendo ‘de cucharita’.

Todo comenzó cuando Pedro Sola le preguntó sobre cómo era el ambiente con Andrea Legarreta ahora que se encuentran trabajando juntos.

Al hablar sobre que tiene una gran familia, Pati Chapoy le cuestionó a Erik Rubín si se encontraba viviendo solo.

Sin ninguna clase de reparo, Erik Rubín confesó que todavía no y que seguía viviendo con Andrea Legarreta.

En ese momento los conductores de Ventaneando le hicieron comentarios de burla al cuestionarle si tenía horario de llegada o si le cerraban la puerta.

Erik Rubín se tomó con humor estos comentarios y dejó en claro que tenía una gran relación con Andrea Legarreta.

En ese sentido señaló que se escuchan tantas historias sobre el fin de la relación, pero ellos mantienen una gran relación y eso les ha dificultado tal vez el tomar la decisión de separarse.

Pati Chapoy no se quiso quedar con la duda y de inmediato le cuestionó si dormían en la misma habitación, por lo que Erik Rubín dijo que sí.

Incluso dejó bromeó con el hecho de que aún duerme de “cucharita” con Andrea Legarreta.

A seis meses de que anunciaron su separación, Erik Rubín reconoció que este ejercicio les ha servido pues con Andrea Legarreta se encuentran muy unidos.

Aunque todavía no pasa, Erik Rubín dejó en claro que en algún momento si se va a mudar de casa, pero por ahora no tiene prisa.

Erik Rubín resaltó que no se quiere cambiar de casa por cambiarse, sino que está buscando un lugar que le acomode y que sea el indicado.

“Ahorita todavía no he dado el paso (de vivir en otro lado), pero parece que próximamente tengo que hacer el ejercicio de salirme; lo tenemos que hacer, porque nos hemos dado cuenta de muchas cosas, nomás al tomar la decisión”

En ese sentido reafirmó que como parte del ejercicio si lo va a hacer, pero eso no quiere decir que se vaya a alejar de su familia.

Y es que Erik Rubín señaló que seguirán comiendo juntos ya que ahí tiene su estudio por lo que seguirá acudiendo todos los días y lo único que va a cambiar es que se va a dormir en otro lugar.

“Próximamente tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver qué es lo que va a ocurrir... no pasa nada, pero creo que lo tengo qué hacer, me he dado cuenta sólo al tomar la decisión... pero, bueno, vendrá después el que yo viva en otro lugar”

Erik Rubín señaló que lo más complicado de su separación de Andrea Legarreta fue la parte pública, pues todo el mundo opinaba sobre sus decisiones.

Los conductores de Ventaneando alabaron a Erik Rubín y Andrea Legarreta por la manera en la que habían llevado su separación pues estaban “rompiendo el molde”.

Incluso Mónica Castañeda le recomendó a Erik Rubín a lanzar un libro pues les podría ayudar a otras parejas.

Luego de que Erik Rubín confesó que se sigue viendo viajando junto a Andrea Legarreta, Mónica Castañeda le preguntó sobre entonces porque separarse.

Ante eso Erik Rubín destacó que era necesario para descubrirse como individuos y hasta ahora les ha funcionado, pero son apresurar las cosas.

Pero reconoció que tuvieron miedo de lo que pudiera pasar en un futuro, porque no hay ninguna certeza.

Pedro Sola se mostró interesado en saber si Erik Rubín y Andrea Legarreta se encontraban dispuestos a salir con otras parejas.

Pero Erik Rubín dejó en claro que es algo que no se lo han planteado y no hay ningún interés por conocer a nuevas personas.

“No ha habido cabeza para eso (salir con otra mujer), no hay interés por parte de los dos, ahorita; vendrá después que yo viva en otro... estamos a 5, 4, 3, 2... a ver un departamento, pero esté no, no está padre, no está cerca”

Erik Rubín