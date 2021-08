Mon Laferte confirma estar embarazada

La cantante Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida como únicamente Mon Laferte, sorprendió a todos sus fans con una noticia que probablemente no muchos se habrían imaginado.

Este 17 de agosto, Mon Laferte realizó un video en vivo en donde dio a conocer a sus fans que está embarazada.

Mon Laferte (@monlaferte/Instagram)

“Estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses”

Por medio del video que ahora se encuentra en su feed de IGTV, Mon Laferte explicó a sus fans que tenía muchas ganas de poder contarlo.

Así como que, el haberlo hecho le quitó un gran peso de encima.

Posteriormente, señaló que está embarazada, aunque no debería decirlo todavía porque no tiene los tres meses, razón por la que aún corre ciertos riesgos.

Sin embargo, Mon Laferte aseguró estar feliz y emocionada por la llegada de quien será su primer bebé.

Por otro lado es importante recordar que, actualmente Laferte tiene 38 años.

Durante su transmisión, ella misma destacó que convertirse en mamá fue un deseo que le llegó después de los 30 porque antes no deseaba tener hijos.

No obstante, el proceso no le ha sido tan sencillo; pues trató de quedar embarazada durante todo un año.

Mismo año en que tuvo una serie de problemas debido a la pandemia.

“Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, de muchas formas, de cambio de peso y de humor y ha sido difícil y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada y ha sido una mierda este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí cuando estoy en otra” Mon Laferte

Posteriormente, confesó que tiene miedo y que debe estar en reposo absoluto para que todo salga de la mejor manera.

Además, expresó de una forma bastante emotiva que espera que para la su siguiente gira “sean dos” en el escenario.

“Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho, debo estar en reposo absoluto; me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira y por fin volverme a sentirme yo sobre el escenario, pero quiero llorar ha sido un año muy difícil y ser mujer y estar en la industria y pasan muchas cosas atrás que no se cuentan, pero siento que me saqué un peso de encima al hablar y ojalá que toda salga bien y nos veamos en un mes más en la gira con una hermosa panza...vamos a ser dos” Mon Laferte

Mon Laferte (monlaferte/Instagram)

Mon Laferte publica sus primeras fotos de embarazada; tiene 10 semanas

Luego de compartir la noticia en su video, Mon Laferte publicó una foto también en su feed.

En ella se puede ver a la cantante con un vestido rosa, mientras recarga la cabeza en una silla.

Al inicio de la descripción del post, la intérprete de “Tu falta de querer” señala que tiene 10 semanas de embarazo.

Posteriormente, Laferte comenta que para ella el proceso fue muy complicado, pues fue un año de llenar su cuerpo de hormonas.

Luego de eso, confesó tener miedo a perderlo, pero ya no podía continuar ocultándolo.

Finalmente asegura estar feliz por convertirse en mamá.

Publicación de Instagram (@monlaferte/Instagram)