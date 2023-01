Maryfer Centeno, grafóloga y experta en lenguaje corporal, sostuvo que ella no es ninguna autoridad moral y no juzga cuando analiza a las personas.

En entrevista con SDPnoticias, Maryfer Centeno compartió parte de lo que hace en su trabajo como grafóloga y también cómo es que lleva sus conocimientos a sus relaciones personales.

Además, habló de la más reciente controversia en la que estuvo involucrada con Niurka y sobre lo ocurrido con el intento de censura en su contra por parte de Carlos Feria, del apoyo que recibe de las personas y hasta de sus deseos, aún en duda, de ser mamá.

Cuando sale con amigos o familia, Maryfer Centeno se concentra en convivir

Al conocer el trabajo que Maryfer Centeno realiza al analizar el lenguaje corporal o la letra de figuras públicas, es imposible no preguntarse si hace lo mismo en reuniones con sus amigos o familia.

Lo que Maryfer respondió fue que ella se concentra en convivir aunque reconoció que toda la información del lenguaje corporal de las personas con quien se reúne, “le llega”.

“Me concentro en convivir. La información llega pero nunca estoy juzgando, nunca en mi vida he juzgado, no te digo si está bien o está mal, simplemente es así y ya si lo usan, si esos rasgos se usan será para bien o mal”. Maryfer Centeno, grafóloga y experta en lenguaje corporal

Maryfer Centeno, quien es grafóloga y experta en lenguaje corporal, sostuvo que ella no es ninguna autoridad moral, no tiene la capacidad de juzgar, y que personalmente tampoco lo hace.

Maryfer Centeno sobre las controversias con Niurka y Carlos Feria

Acerca de la más reciente controversia en la que se vio involucrada con Niurka, en el programa de espectáculos de La Saga, la grafóloga Maryfer Centeno confirmó que se terminaron sus colaboraciones en ese lugar.

“Ya acabó eso”, dijo, además de señalar que al darse a conocer lo sucedido, lo que recibió fue apoyo de las personas en redes sociales.

“La gente fue maravillosa, generosa, me apoyó y estuvo ahí. Vio que yo estaba triste, me ayudó mucho y en general, me siento muy apapachada”. Maryfer Centeno, grafóloga y experta en lenguaje corporal

Maryfer Centeno reiteró que lo sucedido con Niurka fue muy desafortunado, muy lamentable, “espantoso” pero que la gente la ayudó mucho y se sintió muy querida.

Con esto, confirmó que por su trabajo y las controversias en las que se ha visto involucrada, no ha recibido amenazas, pues “no habría razón, sería el colmo”.

Niurka y Maryfer Centeno se pelean (La Saga / YouTube)

Pese a esto, compartió que lo más fuerte que le ha pasado en redes sociales ocurrió cuando analizó el lenguaje corporal de Carlos Feria, quien en meses pasados fue acusado maltratar a su hija.

En su momento, Maryfer Centeno acusó que el influencer quiso censurarla por ejercer su derecho a opinar sobre su lenguaje corporal y en la entrevista, la grafóloga confirmó que sus cuentas de redes sociales fueron denunciadas por este tema.

“Me intentaron bajar las cuentas por el tema de Carlos Feria , yo comente que era incongruente que el dijera que no era agresivo cuando está gritando en un video, es una incoherencia, no hace falta ser perito en nada para saberlo”, dijo.

Maryfer Centeno señaló que no pasó a mayores porque ella no incumple ninguna norma en redes sociales, solo fue que a Carlos Feria no le gustó su análisis ni que la grafóloga mencionara que lo más importante era investigar lo ocurrido con su hija.

Maryfer Centeno ya considera ser mamá

¿Qué es lo que trae en la cabeza Maryfer Centeno? La experta en lenguaje corporal reveló que ya está considerando ser mamá , aunque dejó claro que aún tiene muchas dudas.

“En las reuniones familiares de lo que más hablamos es si quiero tener bebes o no”, dijo al referir que antes ella estaba convencida de no tener hijos pero que amigas cercanas le han “antojado” ya ser mamá.

“Una amiga tuvo nu bebé y todo su embarazo estuvo bien bonito y qué bonito está el bebé pero luego me subo a un avión y veo que es un gran trabajo ser mamá, entonces ese es mi debate interno: tener o no tener bebé”. Maryfer Centeno, grafóloga y experta en lenguaje corporal

Maryfer Centeno también reveló que aunque no está segura aún, ya toma ácido fólico y que son tantas sus dudas que podría realizar una encuesta en Twitter para que sus seguidores la ayuden a decidir.

Los dos trabajos de Maryfer Centeno

Maryfer Centeno es conocida por el contenido que publica al analizar el lenguaje corporal o la letra de figuras públicas. Entre las personas que ha analizado, se encuentran:

Pero además de esto, Maryfer Centeno es perito de parte debido a su formación en el Colegio Mexicano de Grafología, ella ejerce su trabajo en cualquier tribunal o juzgado donde sea requerida.