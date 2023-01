La pelea en vivo de Maryfer Centeno y Niurka se convirtió en el momento favorito del internet; y a pesar de los gritos, la grafóloga asegura que la vedette le dio la razón.

El programa ‘Se tenía que decir’ tuvo como invitada a Niurka, de 55 años de edad, y se peló a gritos con Maryfer Centeno.

Cuando la cubana inició su relación con Juan Vidal, Maryfer Centeno realizó un análisis del lenguaje corporal de la pareja.

Adela Micha ya se enteró del pleito entre Maryfer Centeno y Niurka, pero pide “no me metan en sus cosas”

A Niurka no le pareció el trabajo de Maryfer Centeno -de 33 años de edad- y le envió un audio a Gustavo Adolfo Infante, donde arremetía contra la también abogada.

La rencillas habrían culminado en la pelea que tuvieron en el canal de La Saga, donde Niurka se le fue a la yugular a Maryfer Centeno.

Luego del análisis que #MaryferCenteno [ @Grafocafe ] hizo sobre #Niurka y #JuanVidal , la cubana respondió fuertemente, pero la grafóloga no se quedó callada. #DePrimeraMano 👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/K1TqyyHcnM

La grafóloga dio una entrevista al programa De Primera Mano y aclaró que Niurka había pedido acudir al programa, por lo que accedieron.

“Niurka jamás dijo que yo hubiera mentido o falseado, de hecho me da la razón; ella misma llama narcisista a Juan Vidal”

Maryfer Centeno menciona que cuando Niurka llegó al programa, la saludó bien y no mostró que estuviera molesta con ella.

“Yo nunca me imaginé que ella iba hacer algo así, yo traté de ser lo más prudente y lo más sensata posible (...) Niurka es un personaje, sabe perfectamente la situación del escándalo”

La grafóloga dice que al final se reconcilió con Niurka y hasta se sacaron fotografías.

“Ella misma dijo que efectivamente yo tenía la razón e incluso dice: ‘hay estoy enojada contigo niña’ y le dije, tú no estás enojada, porque no estaba enojada, se estaba divirtiendo”

A pesar de la pelea, Niurka sí estuvo de acuerdo en algo con Maryfer Centeno, que su expareja Juan Vidal es una persona narcisista y manipuladora.

Niurka se aventó un espectáculo en al increpar a Maryfer Centeno, pero la especialista supo cómo controlar la situación.

Maryfer Centeno fue cuestionada sobre por qué no se fue del estudio tras los insultos de Niurka y ella respondió que porque era su espacio, no el de la cubana.

“Porque es mi espacio, es un lugar donde me han tratado bien, donde me han dado un lugar; yo no tenía porqué irme”

Maryfer Centeno