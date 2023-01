Ya se vieron las consecuencias del encontrón que tuvo Maryfer Centeno con Niurka en un programa de La Saga; ahora la grafóloga renunció y Adela Micha ya se pronunció al respecto.

Aunque ya habían pasado unos días de la pelea entre Maryfer Centeno de 32 años de edad y Niurka, ayer -16 de enero- la grafóloga decidió ya no ir a La Saga.

Sin embargo, de las versiones que están circulando, asegura Adela Micha “todo es falso”, así que te contamos la versión que dio la conductora.

¿Por qué se fue Maryfer Centeno? Adela Micha dice que ni la ha buscado para renunciar

Tiene una semana que Maryfer Centeno tuvo un encontronazo con Niurka, la vedette de 55 años de edad, en un programa de La Saga y ahora ya todo se salió de control.

Hace unas horas, Maryfer Centeno dijo que no regresaría al programa en el medio de comunicación de Adela Micha. Así que la periodista ya dio su versión de la ‘renuncia’ de la grafóloga.

Durante el programa de hoy 17 de enero, de La Saga, Adela Micha de 59 años de edad, narró todo, desde la plática de la pelea hasta la ‘renuncia’ de Maryfer Centeno.

Sin embargo, la periodista aseguró que hasta ahora Maryfer Centeno no se ha comunicado con ella para renunciar, " a mí no me ha buscado para nada, no me renunció, dejó de venir”.

Adela Micha, periodista. (YouTube/ La Saga / Tomada de video)

Asimismo, contó que fue ayer -16 de enero- que estuvieron buscando a la grafóloga para organizar el trabajo el próximo programa, pero no les contestaba.

“La producción le buscó para ver quién iba a ser el invitado y nunca contestó hasta que finalmente dijo que no vendría ayer. Eso es todo lo que sé”. Adela Micha, periodista.

Aunque Adela Micha no mostró su molestia a la forma en que Maryfer Centeno se decidió ir, subrayó que Sebastián Reséndiz y Ernesto Buitron “sí son comprometidos y profesionales”.

“Si el programa, Ernesto y Sebastián quieren seguir haciéndolo, aquí -como siempre- está el espacio para gente profesional, comprometida y talentosa”. Adela Micha, periodista.

“Todo lo que se dice es falso”, Adela Micha dice que sí de TVNotas en real sobre Maryfer Centeno

Adela Micha ya dio su versión sobre Maryfer Centeno y su salida de La Saga, sumado a ello, dejó claro que lo publicado por TVNotas “todo lo que dice es falso”.

Maryfer Centeno, grafóloga. (@maryfer_centeno)

La conductora dijo que TVNotas “debió consultarme”, sin embargo, no pasó y se dio a tarea de desmentir y apuntar qué es lo único real que narra la revista.

Adela Micha confirmó que fue Maryfer Centeno quien le pidió hacer un programa en La Saga con sus periodistas amigos.

“Lo único que dice cierto el TVNotas, cuando Maryfer me dijo yo le dije “no hay lana”, si quieres lo hacemos y vamos viendo, si funciona el programa, vamos viendo”. Adela Micha, periodista.

Pese a ello decidieron trabajar juntas y ver “cómo funciona”, sería después de este último programa, el cuarto de Maryfer Centeno, que Adela Micha tocaría este tema y nuevamente el de Niurka.