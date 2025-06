¿Marlon Colmenarez le robó una camioneta a Wendy Guevara? La influencer señala que podría tomar acciones legales y ya hasta se había puesto en contacto con un abogado.

Wendy Guevara -de 31 años de edad- se mostró muy molesta luego de que habló sobre que podría ejercer acciones legales en contra de una persona que había querido abusar de su confianza.

De inmediato usuarios señalaron que sería en contra de Marlon Colmenarez, pero ¿será que podría estar en problemas legales?

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que Wendy Guevara se muestra muy molesta.

Y es que en una transmisión en vivo, Wendy Guevara dejó en claro que no era justo que las personas se hagan pasar por ella y firmen documentos como si fuera ella.

Wendy Guevara destacó que se trataba de un delito muy grave.

En su transmisión en vivo, Wendy Guevara destacó que ya estaba harta de esta situación, por lo que iba a poner un alto.

“Ahora se van a atener a las consecuencias, porque yo no me voy a dejar de nadie, ya basta”

Sin querer dar muchos detalles, Wendy Guevara señaló que esta persona fue a firmar algo como si fuera ella.

Wendy Guevara puntualizó que afortunadamente se dio cuenta de esta situación y habló con su mánager, quien le ofreció a su abogado.

“Gracias a Dios me di cuenta, estamos viendo eso. Le hable a Joel para que me ayude y me dijo si no te preocupes para eso te mando mi abogado, que es muy bueno”

Wendy Guevara