Marie Claire Harp -de 32 años de edad- confiesa cómo inició el rumor de que era la amante de Jorge Losa, luego de que se confirmó su ruptura con Ferka.

Después de dos años de relación, Jorge Losa -de 35 años de edad- y Ferka confirmaron su ruptura, sin embargo de inmediato surgieron especulaciones por una presunta infidelidad.

Marie Claire Harp cree que así inició el rumor de que era la amante de Jorge Losa

Jorge Losa y Ferka -de 39 años de edad- acapararon los titulares luego de que se dio a conocer que su romance había llegado a su fin.

Ferka y Jorge Losa. (@ferkaquiroz)

Aunque Jorge Losa y Ferka aseguraron que se habían separado en buenos términos, Marie Claire Harp se vio salpicada en toda esta situación.

Y es que Marie Claire Harp fue señalada como la amante de Jorge Losa y la responsable de su ruptura con Ferka.

Sin embargo, Marie Claire Harp revela cómo inició este rumor y si es verdad que mantiene una relación con Jorge Losa.

A través de un video, Marie Claire Harp compartió que no entendía de dónde habría salido que ella era la amante de Jorge Losa, pero al hablar con Ferka descubrió que fue por su podcast.

“Yo no entendía, yo de hecho cando hable con Ferka yo le dije ‘pero de donde sacaron eso’, todo surgió luego de un podcast que Ferka y Jorge tenían” Marie Claire Harp

Y es que Marie Claire Harp fue vinculada ya que Ferka le hizo una pregunta a Jorge Losa sobre La Casa de los Famosos México.

Ahí las personas señalaron que hablaban de Marie Claire Harp y ya los medios decidieron poner que por su culpa habían terminado Jorge Losa y Ferka.

“Entonces Ferka como que le hizo una pregunta sobre La Casa y Jorge no respondió y la gente empezó a especular Marie Claire y de ahí agarraron la noticia y se les hizo fácil decir por culpa de Marie Claire estos terminaron” Marie Claire Harp

¿Cómo es la relación de Marie Claire Harp con Jorge Losa y Ferka?

En el video, Marie Claire Harp aseguró que quiere mucho a Jorge Losa y Ferka después de su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, puntualizó que en el último tiempo ha tenido una buena relación con Ferka y se le hace una gran mujer.

“Yo los quiero mucho a los dos, he tenido la oportunidad de conocer un poquito más a Ferka y me parece que es una tipaza, con unos bien puestos” Marie Claire Harp

Sobre su relación con Jorge Losa, Marie Claire Harp señaló que se quieren como hermanos.

“Jorgito y yo nos tratamos de sister. También me mando la noticia y me dijo ‘hermana qué está pasando’” Marie Claire Harp

En el video, Marie Claire Harp destacó que incluso Ferka ya ha pedido en las redes sociales que no metan a terceras personas, pero la gente sigue culpándola.