Ferka -de 39 años de edad- pide que dejen de preguntarle de Jorge Losa, pues no va a revelar la razón por la que cortaron.

Tras dos años de relación, Ferka confirmó a mediados de agosto que terminó con Jorge Losa, de 35 años de edad.

Ferka no revelará el motivo por el que terminó con Jorge Losa

Durante una entrevista con Gabriel Cuevas -de 37 años de edad- Ferka confirmó los rumores, ya no es novia de Jorge Losa.

Ferka fue contundente, agradecía lo vivido y no hablaría más del tema.

Ferka pide que ya no le pregunten sobre su ruptura (X/@ferka)

Sin embargo, los seguidores y medios siguen cuestionando a Ferka sobre su ruptura y ella lanzó un mensaje en X.

“Pido por favor que respeten el proceso de cada quien. Somos dos seres que nos quisimos mucho y no hemos dado ninguna declaración. Yo por mi parte no lo haré. Así que basta” Ferka

Ferka expresó que no va a hablar más del asunto y confía en que Jorge Losa tampoco lo hará, por el amor que algún día tuvieron.

La conductora pide a los curiosos que paren de preguntar y con un contundente “basta”, dio por terminado la situación con su expareja.

Ferka y Jorge Losa. (@ferkaquiroz)

Jorge Losa concuerda con Ferka y no hablarán de su ruptura

Ferka fue contundente con su mensaje y Jorge Losa concuerda con ella, por lo que reaccionó en Instagram.

Jorge Losa expresó que estaba de acuerdo con Ferka y asegura que no está peleado con ella, por lo que estaba muy agradecido por lo que vivió con ella.

“Vi que Fer subió unos mensajitos por ahí y estoy totalmente de acuerdo con ella. No se enganchen, no se claven, nosotros no estamos peleados (...) a veces yo sé que la historia no tiene el final que ustedes quisieran” Jorge Losa

El actor pidió a los seguidores de ambos que no armen peleas en redes sociales, pues ellos no lo están: “No se compren pelitos”.

Jorge Losa menciona que él y Ferka está viviendo un duelo, por lo que desean vivirlo en paz y sin especulaciones.

Con estas declaraciones está más que confirmado que Ferka y Jorge Losa están separados desde hace algunas semanas.

Mientras tanto, Ferka disfrutó del concierto de Shakira -de 48 años de edad- y Jorge Losa aprovecha el tiempo para mostrar sus habilidades vocales.