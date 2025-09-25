Ferka -de 39 años de edad- confiesa la verdadera razón por la que sea separó de Jorge Losa, de 35 años de edad.

En agosto de 2025, Ferka y Jorge Losa confirmaron su separación tras tres años de relación.

¿Fue una infidelidad? Ferka revela por la que se separó de Jorge Losa

En entrevista con De Primera Mano, Ferka habló de sus separación con Jorge Losa, en medio de los rumores por una supuesta infidelidad.

Ferka negó que se haya separado de Jorge Losa por una infidelidad, más bien, no comportaban los mismo planes a futuro.

Ferka y Jorge Losa. (@ferkaquiroz)

“Yo soy una mujer que tiene muy claro que quiero, tres años de relación increíble (…) Lo de Marie Claire lo quiero dejar super claro, ni alcanzo” Ferka

La conductora mencionó que el rumor sobre que Marie Claire Harp -de 32 años de edad- era la ‘tercera en discordia’ de su relación es falso.

“Ella no tuvo nada que ver. No hubo otra persona, fue una decisión de que cada quien tuvo que tomar el camino de su vida” Ferka

Ferka se mudó de la casa que compartía con Jorge Losa, pues menciona que ahí se hicieron “promesas falsas”.

La también actriz mencionó que está bien tras su separación pues está enfocada en su carrera y su hijo.

Jorge Losa y Ferka. (@ferkaquiroz)

Ferka rompió con Jorge Losa porque no tenía “claros su planes”

Los planes de vida de Ferka son claro y concretos, pero los de Jorge Losa no eran así, por lo que la conductora prefirió seguir su vida por separado.

Ferka menciona que disfruto mucho su relación con Jorge Losa, pero ella esperaba que su noviazgo tomara un rumbo más serio.

Mientras que Jorge Losa no esperaba lo mismo: “Yo esperaba otra cosas, pero la gente se va desenfocando en el camino y yo ya soy muy adulta y tengo muy claro lo que quiero”.

Jorge Losa y Ferka terminaron su relación cordialmente, por lo que niegan haber tenido altercados.

Recordemos que Ferka esperaba formalizar su relación con Jorge Losa y casarse, mientras que el actor veía esta posibilidad como lejana.

Incluso, Jorge Losa le dio un anillo de promesa a Ferka, cuando ella soñaba con el de compromiso y hasta buscaban ser padres de una niña.