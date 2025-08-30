La verdad de la ruptura de Ferka -de 39 años de edad- y Jorge Losa se habría revelado; según se dice, fue por un video de preguntas incómodas.

Ferka y Jorge Losa -de 35 años de edad- anunciaron su separación a 2 años de relación y aseguraron que no hablarán de las razones.

Ferka y Jorge Losa habrían terminado por un video de preguntas para YouTube

La ruptura de Ferka y Jorge Losa habría ocurrido luego de una sesión de preguntas incómodas para el podcast Dopamina2 en YouTube.

Ferka y Jorge Losa lanzaron su podcast llamado Dopamina2, un proyecto donde abordaban temas de pareja.

Ferka y Jorge Losa. (@ferkaquiroz)

Sin embargo, un proyecto que parecía ser la unión de Ferka y Jorge Losa, terminó por acabar con su relación de 2 años.

En un episodio de preguntas incómodas, Ferka y Jorge Losa se adentraron a un peligroso juego de verdades.

Jorge Losa hizo un par de revelaciones inesperadas y dejó entrever que una mujer le estaba coqueteando.

En otra dinámica, Jorge Losa también se negó a mostrar sus mensajes en Instagram, acción que sorprendió a Ferka.

No solo eso, Jorge Losa también habló de la vez que Ferka besó apasionadamente a una mujer enfrente de él, bailando en una fiesta.

Jorge Losa detalló que fue una mujer con quien trabajaron juntos en un mismo proyecto; Ferka no negó lo dicho por el modelo.

El video de Ferka y Jorge habría sido tan delicado para ellos, que terminaron eliminándolo de YouTube.

➖ RAZÓN DEL ROMPIMIENTO DE FERKA Y ALBACETE ➖ ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJO EL VIDEO 😱



Hace unas semanas, en un video de “preguntas incómodas”, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo 😳



🔥 Además, FERKA… pic.twitter.com/gVjd4nplJB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 29, 2025

Ferka pide respeto al duelo por su ruptura con Jorge Losa

Ferka recurrió a sus redes sociales para pedir a sus seguidores comprensión y privacidad al duelo de su ruptura.

La también conductora escribió este mensaje en su cuenta de X:

“Pido por favor que respeten el proceso de cada quien. Somos dos seres que nos quisimos mucho y no hemos dado ninguna declaración. Yo por mi parte no lo haré. Así que basta”. Ferka

Ferka fue contundente al asegurar que por el momento no dará declaraciones sobre Jorge Losa .

Ferka pide que ya no le pregunten sobre su ruptura (X/@ferka)

Ferka y Jorge Losa se conocieron en Guerreros; luego del proyecto, coincidieron en Las Estrellas bailan en Hoy y La Casa de los Famosos México.

La pareja, que compartía su romance en redes sociales, también estuvo en medio de rumores de infidelidad por parte de Jorge Losa.

Razón por la que terminaron por un tiempo —y por primera vez— en el 2024.