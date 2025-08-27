Hace unos días, Ferka reveló que su relación con Jorge Losa, de 35 años, había llegado a su fin, tras casi dos años de noviazgo.

La noticia ha causado revuelo, pues solo unos días antes, la actriz de 39 años y Jorge Losa se mostraron más enamorados que nunca.

En una charla con la revista Dixpa, Ferka habló del amor que sentía por Jorge Losa, destacando su vida en pareja como uno de sus mayores éxitos personales.

Ferka y Jorge Losa. (@jorgelosaofficial)

Esto dijo Ferka sobre el amor que sentía por Jorge Losa, justo unos días antes de anunciar su ruptura

Durante la entrevista, a Ferka y Jorge Losa les preguntaron si sentían que ya habían alcanzado el éxito.

Los dos coincidieron en señalar que en el plano profesional aún tenían metas por cumplir.

Pero, en el terreno personal Ferka y Jorge Losa dijeron con seguridad que sí se sentían exitosos, pues, entre otras cosas, tenían a su lado a una pareja que los amaba.

“En lo personal, me siento realizada: tengo un hijo increíble, una pareja que me ama y una vida balanceada. Ese es mi mayor éxito”, destacó Ferka.

Su declaración, publicada en el número de agosto de la revista Dixpa, ha causado confusión, pues habría ocurrido sólo unos días antes de que Ferka revelara su ruptura con Jorge Losa.

Ferka confirmó su ruptura con Jorge Losa justo el día de su cumpleaños

Esto sucedió justo el día del cumpleaños de Ferka, el pasado 25 de agosto.

La actriz fue consultada por el periodista Gabo Cuevas sobre un mensaje que su expareja y padre de su hijo, Christian Estrada, publicó en Instagram, para felicitar al pequeño de 4 años por su cumpleaños.

En el mensaje, el modelo de 36 años de edad, lamenta que no le permitan ser un padre presente en su vida.

Ferka reaccionó al mensaje, recordándole a Christian Estrada que “el amor se demuestra con hechos”, haciendo referencia a que el modelo ha incumplido con el pago por la manutención del menor,

Aprovechando la entrevista, Gabo Cuevas le preguntó a la actriz cómo estaba su relación con Jorge Losa. Ella confirmó la ruptura, limitándose a decir:

“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido”.