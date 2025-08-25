Video de YouTube revelaría que Ferka ha regresado a la soltería y Jorge Losa también.

El rumor sobre una nueva ruptura entre Jorge Losa, de 35 años, y Ferka, de 39 años, se fortalece.

”¿Cómo estás con Jorge Losa?”: Ferka se niega a responder directa pregunta que quedó captada en video de YouTube

Mediante el programa de YouTube de Flor Rubio, Ferka habría confirmado que su romance con Jorge Losa llegó a su fin.

La confirmación tuvo lugar cuando Gabo Cuevas le preguntó a Ferka, sobre su relación: “¿Cómo estás con Jorge Losa?“, cuestionó el reportero, de 37 años.

La exhabitante de La Casa de los Famosos primera temporada dijo que no respondería; sin embargo, tras asegurar que ella está bien, comenzó a hablar en pasado de su relación.

"Yo estoy bien y estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo de lo que puedo decir. Muy agradecida de esta historia y estaré bien" Ferka

Cabe mencionar que días atrás trascendió que la pareja se había separado, razón por la que Jorge Losa se mudó a un hotel.

Al respecto, Jorge Losa negó los dichos e incluso aclaró el último chisme que puso su relación en aprieto.

‘Albacete’ explicó que Ferka no le fue infiel ya que ésta le explicó la fotografía que una revista sacó de contexto por lo que hoy estaban tan unidos como el primer día.

¿Jorge Losa ya felicitó a Ferka por su cumpleaños?

Este 25 de agosto, Ferka está celebrando a su cumpleaños por lo que sus amigos la están felicitando vía redes sociales ¿Ya lo hizo Jorge Losa?

En Instagram a Ferka le está lloviendo las felicitaciones; no obstante, Jorge Losa brilla por su ausencia.

Jorge Losa (Instagram/@jorgelosaactor)

Hasta el momento de redactar esta nota, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, no le ha escrito nada a la también conductora.

Por lo que sus seguidores le desean lo mejor y le recuerdan que cada año un nuevo capítulo de su vida se escribe.

"Lo mejor está por venir! No lo dudes! Dios tiene grandes cosas preparadas para ti y para Leonel! Feliz cumpleaños mamá leona! A seguir rugiendo!“,

"Totalmente, en cada final siempre hay un nuevo comienzo“, ”Justamente la vida empieza muchas veces así y tu actitud ante ella se aplaude", le expresan.