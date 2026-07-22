Marichelo habla de su divorcio por primera vez y revela cómo le afectó su divorcio de Jorge D’Alessio.

Han pasado 3 meses desde que Marichelo y Jorge D’Alessio confirmaron su separación, pero la hermana de Anahí se había mantenido al margen.

Marichelo revela cómo le afectó su divorcio con Jorge D’Alessio

La actriz acudió al Podcast de Javier Derma y habló de su divorcio, así como los retos que enfrentó.

Marichelo mencionó que analizó cómo había sido su relación y posteriormente decidió soltar lo malo.

“Yo creo que cuando aprendes a amarte y llegar al fondo de tus problemas aprendes muchas cosas, y entre ellas aprendes a dar el amor hacia la otra parte. Eso es lo que hice, irme al fondo, soltar, agradecer lo vivido” Marichelo

Marichelo habló de la importancia de soltar el pasado y seguir con la vida, así como acudir con especialistas de la salud mental y física si es necesario.

“Yo psicólogo, psiquiatra, terapeuta post trauma, hice todo”, mencionó Marichelo tras su separación.

“Decidí vivir mi duelo el tiempo que lo tuve que hacer, me ven como ven y luego me dicen, no entiendo que hables con tu expareja, es el papá de mis hijos va ser el socio de toda mi vida”

Marichelo aclaró que no tiene rencor contra Jorge D’Alessio, ya que ella ya trabajó en lo que le tocaba.

La actriz reveló que ha enfrentado momentos complicado en su vida, que la han llevado a perder peso drásticamente y hasta perder cabello.

Jorge D'Alessio (Instagram/@jorgedalessio)

Marichelo estuvo acompañada de su familia durante su divorcio

El proceso de divorcio de Marichelo y Jorge D’Alessio fue complicado, pero la actriz estuvo acompañada de su familia y eso aminoró el desgaste emocional.

Marichelo contó que es muy unida a su familia: “Todo es más fácil si están ellos, como un búnker que de ahí no hay manera que nadie entre, pero esto no se deshace jamás”.

La actriz menciona que es muy unida a su hermana Anahí y ha sido su respaldo en los momentos más complicados; el secreto para esta hermanada es la unión y el amor.