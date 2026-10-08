Maribel Guardia aseguró que aún no ha recibido ninguna notificación oficial sobre las nuevas medidas de protección solicitadas por Imelda Garza-Tuñón para prohibir que la familia hable públicamente del tema.

“A mí no me ha llegado ninguna notificación todavía. Y no sé qué trae esta notificación, pero todavía no la recibo” Maribel Guardia

En un video compartido por Ventaneando, Maribel Guardia aseguró que seguirá adelante con la demanda penal contra Imelda Garza-Tuñón acusándola de delitos contra la salud y de un supuesto homicidio por la muerte de Julián Figueroa.

Adicionalmente, existe otra acusación por abandono de menor, motivada por las intimidaciones de Imelda Garza-Tuñón sobre sacar al niño del país de manera permanente.

Maribel Guardia revela que no ha sido notificada de nuevas medidas de protección a favor de Imelda Garza-Tuñón

Maribel Guardia se pronunció sobre las medidas de protección promovidas por su exnuera, Imelda Garza-Tuñón, en medio de su proceso legal.

Maribel Guardia aclaró que hasta ese momento no había sido notificada formalmente sobre dicha resolución.

#LoVisteEnVentaneando Maribel Guardia habla tras acudir a la Fiscalía por el tema de Imelda Garza, revela por qué no ve viable reencontrarse con su nieto José Julián en este momento.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/Vuo2dMzGso — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 7, 2026

Su abogado, Alonso Beceiro, indicó que no se les notificó de ninguna audiencia ni se les dio derecho de defensa, por lo que legalmente esas medidas no surtirían ningún efecto.

Respecto a la restricción de hacer declaraciones públicas, la actriz expresó sentirse aliviada, y es que señaló que era “una bendición” no tener que responder a la prensa sobre las declaraciones de terceros.

“Yo feliz porque yo nunca busco hablar de esa persona (…) Así que el no poder hablar me hace muy feliz" Maribel Guardia

Aseguró que no es que ella quiera hablar de otros, pero los medios siempre la buscan porque otra persona ya habló y quieren saber su opinión.

“Y no es porque yo hable de alguien, es porque alguien siempre habla de mí y siempre me persiguen ustedes para que yo: ‘¿Qué piensa lo que dijo?’” Maribel Guardia

Maribel Guardia confesó que su representación legal le aconsejó no abordar los detalles del conflicto ante los medios para permitir que las investigaciones ante la Fiscalía sigan su curso.

Un juez del Reclusorio Norte ratificó medidas de protección a favor de Imelda y su hijo. Dichas disposiciones prohíben a Maribel Guardia, a su esposo Marco Chacón y a su abogado Alonso Beceiro acercarse, comunicarse, intimidar o realizar comentarios públicos.

Maribel Guardia continúa con demanda penal contra Imelda Garza-Tuñón

Maribel Guardia interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para investigar las circunstancias previas al fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

La acción legal se originó tras las declaraciones de Imelda en las que admitió haber simulado síntomas ante psiquiatras para conseguir recetas de fármacos controlados que posteriormente le administraba a Julián.

Maribel acudió a la fiscalía a rendir su declaración formal dentro de la carpeta de investigación. Además, abrió un proceso por presunto abandono de menor, motivado por advertencias y mensajes en los que se le planteó que el niño sería trasladado fuera del país sin certeza de su ubicación.

Maribel ha externado su preocupación por la integridad de su nieto, de quien teme ser distanciada de manera permanente.

“Yo muero por ver a ese niño y aunque, pues lo veo difícil, y recibo mensajes exactamente como el día que se lo llevaron, que me estuvieron escribiendo y esto. Y sí me preocupé mucho porque sí, porque no importa, una madre tiene derecho a llevarse a su hijo donde le dé la gana, pero si dice que vino y que lo dejó no sé en qué parte del mundo a mí me tiene que preocupar. Porque lo ideal es que estén juntos ellos dos” Maribel Guardia