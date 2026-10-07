Maribel Guardia de 67 años de edad, confirmó que sigue el proceso legal contra su exnuera Imelda Gaza-Tuñón, pues acudirá a la Fiscalía a CDMX por las denuncia que puso en su contra.

Actualmente, Maribel Guardia tiene dos denuncias contra Imelda Garza-Tuñón de 34 años de edad, en donde acusa abandono de su nieto y delitos contra la salud del fallecido Julián Figueroa.

Maribel Guardia confirma que el proceso legal contra Imelda Garza-Tuñón sigue en pie

La exnuera de Maribel Guardia, declaró en un podcast que dio medicamentos psicotrópicos a Julián Figueroa, aunque la psiquiatra del cantante no los aprobaba. En estas mismas declaraciones, Imelda Garza-Tuñón apuntó que obtuvo esta medicina mintiendo a su propia psiquiatra con síntomas para que le diera los psicotrópicos.

Ante ello, la mamá de Julián Figueroa inició un proceso legal por delitos contra la salud, pero se sumó el posible homicidio, acusando que Imelda Garza-Tuñón mandó a su hijo a dormir -dos horas antes de su muerte- en lugar de brindarle atención médica por sus síntomas.

Asimismo, se dio a conocer que ante la noticia de estos nuevos problemas legales, Imelda Garza-Tuñón se habría ido a Estados Unidos, situación que causó intriga en Maribel Guardia cuestionando el paradero de su nieto.

Por ello, Maribel Guardia también denunció a su exnuera por presunto abandono de menor y violencia familiar.

Ante este actuar legal que la actriz tuvo contra su exnuera, confirmó que todo sigue en pie y explicó ante las cámaras de Sale el Sol que hoy, 7 de octubre de 2026, acudirá a la Fiscalía de la CDMX para dar seguimiento a la investigación.

“Mañana me voy a presentar en la fiscalía [de la CDMX] para darle seguimiento a la carpeta de investigación” Maribel Guardia, actriz.

Asimismo, Maribel Guardia explicó que por recomendación de sus abogados no puede hablar más del tema, pues además Imelda Garza-Tuñón reaccionó a la demandas con medidas de restricción contra su exsuegra.