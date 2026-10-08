El abogado Alonso Beceiro confirmó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de Imelda Garza-Tuñón, tras analizar su presunta responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa.

Según reveló el abogado, las autoridades judiciales investigan si ella omitió pedir ayuda médica de manera oportuna para salvarle la vida.

Por la naturaleza jurídica de esta modalidad, no fue necesaria la práctica de una autopsia a Julián Figueroa para iniciar las primeras diligencias formales del caso.

Abogado de Maribel Guardia confirma que se abrió una carpeta por homicidio contra Imelda Garza-Tuñón

La carpeta de investigación por homicidio contra Imelda Garza-Tuñón se abrió a raíz de sus propias declaraciones públicas en un podcast, así como de la posterior denuncia penal presentada y ratificada por Maribel Guardia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Imelda Garza-Tuñón admitió en el podcast Mesa Cero que engañaba a su psiquiatra simulando síntomas para obtener recetas de fármacos controlados a su nombre y dárselos en secreto a Julián Figueroa, debido a que sus propios médicos se negaban a recetárselos.

Maribel Guardia dice que las denuncias contra Imelda Garza-Tuñón siguen en pie. (Eduardo Díaz/SDPN)

La querella busca esclarecer si el uso de estas sustancias restringidas tuvo algún impacto en la salud o en el deceso del joven cantante.

La defensa de Maribel Guardia aclaró que el cargo de homicidio no requiere de una acción física directa ni de una autopsia tradicional, sino que se persigue bajo la modalidad de omisión impropia.

Al ser su esposa y haberle provisto fármacos, se evalúa si Imelda Garza-Tuñón incurrió en una falta a su deber de cuidado al omitir solicitar auxilio médico oportuno a los servicios de emergencia para intentar salvarle la vida.

¿Cuál sería la pena a la que se podría enfrentar Imelda Garza-Tuñón si es declarada culpable?

En la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las autoridades analizan las declaraciones emitidas por Imelda Garza-Tuñón en el podcast Mesa Cero.

Aunque no constituyen una prueba inculpatoria directa por sí sola, la autoridad las evalúa como indicios fundamentales dentro del expediente.

Si un juez llega a determinar su responsabilidad penal por los cargos en investigación, Imelda Garza-Tuñón podría enfrentar prisión por dos delitos distintos:

Delitos contra la salud: Por la obtención ilícita mediante simulación de síntomas y el suministro indebido de medicamentos controlados a Julián Figueroa, el Código Penal Federal contempla penas que oscilan entre 10 y 25 años de prisión, además de sanciones económicas Homicidio bajo la modalidad de comisión por omisión: Al tener una posición de garante como cónyuge y presunta proveedora de los fármacos, omitir solicitar auxilio médico oportuno se sanciona de forma equiparable al homicidio activo. Según la clasificación de la conducta y la determinación del juez, la pena por este delito puede alcanzar hasta 30 años de prisión