El cantante José Manuel Figueroa de 51 años de edad, dijo tener un avance en las demandas que interpuso contra Imelda Garza-Tuñón.

Su abogado, Roberto Gallardo argumentó la petición que se hizo a la jueza en esta segunda audiencia para integrar ambos procesos en paralelo por lo implican.

José Manuel Figueroa dice que audiencia contra Imelda Garza-Tuñón fue a su favor

El abogado de José Manuel Figueroa, Roberto Gallardo, habló de la segunda audiencia que se tuvo en contra de Imelda Garza-Tuñón, en donde tienen dos carpetas, una por la vía civil y otra la penal.

Sin embargo, este compartió que pidieron a la jueza que estos fueran un procedimiento paralelo, a lo que esta pidió a la Fiscalía buscar las líneas que podría tomar la demanda que José Manuel Figueroa puso en protección a su sobrino, José Julián.

“Petición que hicimos de que revisara las acciones y omisiones por el cuidado de la víctima menor de edad, sobrino del señor [José Manuel] Figueroa, y también por el señor Figueroa. La jueza ordenó que revisara a cabalidad si existían elementos o no, pero que con perspectiva de infancia vieran todo lo que realizó la imputada [Imelda Garza-Tuñón] y que lo enviara a una fiscalía especializada”. Roberto Gallardo, abogado.

Por su parte, José Manuel Figueroa dijo en entrevista para Junket que el proceso legal ha avanzado y tiene la perspectiva de que todo marcha a su favor.

“Todo bien, me parece que todo positivo (...) parece que todo salió a nuestro favor”. José Manuel Figueroa, cantante.

Asimismo, sostuvo que “los afectados” son varios por las declaraciones de Imelda Garza-Tuñón, señalando a él, al fallecido Julián Figueroa, y su sobrino José Julián.

“Como mi sobrino mi deber es pedirle a las autoridades que busquen lo mejor para él (...) es un daño el que causó y lo tiene que analizar la ley”. José Manuel Figueroa, cantante.

Finalmente, José Manuel Figueroa dijo estar “tranquilo” y dedicado a sus caballos y aunque “no vengo de una escuela de buscar terapia”, sí considera que es “importante”, aunque ahora está en equinoterapia.