Maribel Guardia -de 66 años de edad- defiende a Ángela Aguilar y cree que deberían juzgar a Christian Nodal por mujeriego, no a la cantante.

Y es que, las críticas contra Ángela Aguilar -de 21 años de edad- no han parado desde que se casó con Christian Nodal, de 26 años de edad.

Maribel Guardia pide que funen a Christian Nodal por mujeriego, pero no a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar ha sido blanco de crueles comentarios; personalidades como Maribel Guardia consideran que ha sido más atacada que Christian Nodal.

En entrevista con Venga la Alegría, Maribel Guardia lamentó que vivamos en una sociedad machista donde se critica más a las mujeres, que a los hombres.

“Vivimos en una sociedad totalmente machista porque a él casi que le aplauden, la mujer es la mala”, comentó la famosa.

Maribel Guardia expresó que Christian Nodal no ha padecido tanto las críticas como su esposo, incluso hay quienes admiran al cantante por salir con mujeres hermosas.

La actriz cree que las personas perciben como “perversa” a Ángela Aguilar y como inocente a Christian Nodal.

“La mujer es mala, se roba al hombre inocente como si fuera un perrito y viene inocentemente a ti, no por favor eso no es verdad. Me parece muy injusto lo que le ha pasado a Ángela” Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido duramente criticados tras sus diversas entrevistas.

Pues ambos se contradicen en fechas e historias , lo cual ha molestado al público.

Ángela Aguilar ha sido acusada de “romper un hogar”, mientras Christian Nodal ha sido señalado de infiel y hasta mal padre.

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOficial)

Maribel Guardia siente empatía por Ángela Aguilar porque a ella también la han criticado

Ángela Aguilar casi lloró al expresar que las críticas a su trabajo han sido feroces y Maribel Guardia la comprende.

Maribel Guardia recordó que cuando la nominaron Grammy fue duramente criticada y sus compañeros varones hablaron mal de ella.

“Cuando estuve nominada al Grammy era la única mujer y me cayó un montón de hate, y los hombres de algunos grupos hablaron mal de mí” Ángela Aguilar

La también cantante considera que las mujeres son más atacadas que los hombres en la industria musical.

Lo cual le parece molesto, por lo que Maribel Guardia mostró su admiración a Flor Silvestre y su apoyo a Ángela Aguilar.