Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, informó que Imelda Garza-Tuñón robaba bienes cuando vivía con ellos, lo que llevó a la reacción de la nuera de la actriz por lamentables acusaciones.

Imelda Garza-Tuñón dijo que eran terribles las acusaciones que Marco Chacón está haciendo sobre ella porque bien podría ser visto como su padre, por la edad que tiene.

Imelda Garza-Tuñón lamenta que Marco Chacón la acuse de ratera

Un dato más salió a la luz sobre la polémica relación de Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y Maribel Guardia, pues Marco Chacón ventiló que la joven les robaba pertenencias cuando compartían casa.

Según dichos de Chacón, nunca enfrentaron a Imelda Garza-Tuñón, por la propia vergüenza que les daba el saber que les estaba robando y ofreciendo bolsas de marca a personas.

Ante ello, Imelda Garza-Tuñón fue cuestionada y calificó como terribles las declaraciones que Marco Chacón hace en su contra para calumniarla, subrayando que podría ser visto hasta como tu padre.

Aunque la nuera de Maribel Guardia no rechazó o confirmó las acusaciones, sí calificó los dichos de Marco Chacón como un ataque a su persona.

“Es muy triste, es lamentable que un hombre que se supone que formó parte de mi familia me esté atacando (...) ese hombre podría ser mi padre ¿no? o sea, tiene edad para ser mi papá y está terrible que me ataque”. Imelda Garza-Tuñón, actriz.

Por otra parte, la joven aseguró que los dichos de Chacón nacen después de que “acaba de perder algo legalmente”.

Imelda Garza-Tuñón no sabía que iba a demandar a Maribel Guardia por daño moral

Imelda Garza-Tuñón reaccionó a dichos del esposo de Maribel Guardia sobre el robo de bienes cuando vivió con ellos y también negó saber que iba a emprender acciones legales contra la actriz.

Deslindandose de acciones legales que sus abogados compartieron, Garza-Tuñón dijo “no tengo idea” de la demanda por daño moral que interpondría sobre Maribel Guardia.

Según Imelda Garza-Tuñón, sus abogados no le dan información de más para que no datos excesivos cuando se enfrente con los medios.