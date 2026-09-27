La cantante Mariana Ochoa de 47 años de edad, compartió la terrible experiencia que vivió como miembro de OV7 cuando Ari Borovoy decidió sacarlos del 90’s Pop Tour.

Mariana Ochoa decidió platicar en La Casa de los Famosos México 2026 esta anécdota con Ari Borovoy, pues además es un tema que generó muchas especulaciones desde que se hizo público.

Mariana Ochoa se sincera sobre la polémica con Ari Borovoy en el 90’s Pop Tour

Como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, Mariana Ochoa se ha convertido en una de las competidoras más fuertes desde su regreso tras ser eliminada en la primera semana.

Sin embargo, únicamente en pocos momentos ha hablado abiertamente sobre la polémica con Ari Borovoy que sacó a OV7 del 90’s Pop Tour y que culminó en un proceso legal contra BoBo Producciones.

Pero en esta ocasión, la cantante habló un poco más sobre lo que generó el distanciamiento con Ari Borovoy, aunque este incluso forma parte de OV7.

Mariana Ochoa compartió que el problema fue que desde las redes sociales y sin que les dijeran a los integrantes de OV7, se anunció que la agrupación quedaba fuera de los 90’s Pop Tour.

Sin embargo, la habitante de La Casa de los Famosos México 2026 cuenta que BoBo Producciones -productora de los 90’s Pop Tour- recibió reclamos y denuncias por Profeco, que los llevó a volver a incorporar a OV7 a la gira “porque les salía más barato”.

“Toda la gente empezó a reclamar que había comprado el boleto por nosotros [OV7] (...) aquí lo triste es que [nos subieron] porque les salía más barato subirnos a nosotros, no por buena onda, sino porque le salía más barato regresarnos que pagar la multa de la Profeco”. Mariana Ochoa, cantante.

Por otra parte, la cantante apuntó que fue Ari Borovoy mediante BoBo Producciones quien hizo pública la disputa legal y auditorías que estaban llevando, pues la agrupación llevaba meses trabajando sabiendo que había conflictos, aunque sin hacerlos públicos.

“Llevábamos seis meses callándonos las auditorías, los malos tratos que había hacia nosotros (...)”. Mariana Ochoa, cantante.

Mariana Ochoa también aclaró que el problema nunca fue contra Ari Borovoy, sino contra Bobo Producciones. Sin embargo, este formaba parte tanto de OV7 como de la productora que les hacía sus giras y los integró al 90’s Pop Tour.

Por otra parte, la cantante también mencionó que Ari Borovoy “nunca nos pidió una disculpa” o tuvo algún tipo de acercamiento como cree que sí lo hizo con Erika Zaba.

Mariana Ochoa no sabe qué pasó con Ari Borovoy “cambió mucho”

Mariana Ochoa compartió qué llevó al distanciamiento de OV7 con Ari Borovoy y a la demanda legal con auditorías.

Sin embargo, la cantante apuntó no saber qué sucedió con Ari Borovoy y qué lo llevó a cambiar de actitud, pues incluso compartió que años atrás tenían una buena convivencia como amigos cercanos.

Se sabe que OV7 decidió hacer auditoría a BoBo Producciones por que estaban existiendo falta de pagos y faltos atrasados a los integrantes.