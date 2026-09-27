Mary Poppins tendrá una nueva serie live action; sin embargo, no es Disney quien está detrás del proyecto, sino la productora Pure Fiction Television, la cual se basará en los 8 libros de P. L. Travers.

Por ende, esta nueva versión de Mary Poppins será más apegada al material original, y se alejará del tono hasta cierto punto incrédulo de la versión de Disney, en favor de los aspectos oscuros del texto.

Mary Poppins (Disney)

Mary Poppins tendrá una nueva serie contando los aspectos oscuros de los libros

De acuerdo con Deadline, esta nueva serie de Mary Poppins busca que el público que nunca leyó la obra de P. L. Travers, conozca una versión más cercana a los libros originales, lejos de la fantasía de Disney.

A diferencia de la Mary Poppins de Disney, la de los libros es una mujer más oscura y misteriosa, que vive aventuras de corte surreal y aterrador, algo que no se ha podido ver hasta la fecha en pantalla.

Lo curioso del caso es que si bien buscan alejarse de la inocencia de la Mary Poppins de Disney, los realizadores se han acercado a este estudio para ver si se quieren sumar al proyecto, debido a la experiencia que tienen con el personaje.

De momento, tanto el desarrollo del show, como las pláticas con Disney están en un punto muy temprano, por lo que es posible que no sepamos más del proyecto hasta dentro de varios años.

Mary Poppins (Disney)

Mary Poppins de Disney fue odiada por P. L. Travers

El que se quiera hacer una versión más fiel de Mary Poppins no es algo gratuito, pues la creadora de la “nana”, P. L. Travers, odió la versión que Disney hizo de su obra.

P. L. Travers fue engañada por Walt Disney para venderle los derechos en cine de Mary Poppins, pues este le prometió participar en el guion y respetar la esencia del personaje en la película.

La escritora no quería vender los derechos, pues pensaba que Disney haría una cosa comercial y sentimentalista; sin embargo, tras 20 años de negociaciones, se vio obligada a ceder debido a una crisis económica personal.

Disney no respetó el trato, cambió completamente la personalidad de Mary Poppins, agregó secuencias animadas que Travers detestó, e incluso no le hicieron caso al momento de señalar que Julie Andrews no encajaba con el papel.

Travers no fue invitada a la premier, aunque logró colarse a la misma y tras ver la película le suplicó llorando a Disney que cambiara el filme, a lo que este se negó de manera fría y rotunda.