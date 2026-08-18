Mariana Echeverría regresó a la televisión y revivió el pleito con Gala Montes en La Casa de los Famosos México.

La conductora llevaba dos años sin aparecer en la televisión luego de su paso por La Casa de los Famosos México 2024, donde fue duramente criticada por algunas de sus acciones en el reality.

Gala Montes expresó que el público había recibido con cariño a Mariana Echeverría por su cambio de imagen y no porque realmente “la hayan perdonado” por sus acciones en 2024.

Mariana Echeverría habla del pleito con Gala Montes por La Casa de los Famosos México

Tras las declaraciones de Gala Montes, Mariana Echeverría fue cuestionada sobre qué pensaba de que su excompañera continuara hablando de ella a dos años del proyecto.

“Son comentarios que no tomo mucho en cuenta porque sé lo que valgo. No le tengo que pedir perdón a nadie, ni que me perdonen, porque ni maté, ni robé, fue un juego” Gala Montes

Mariana Echeverría (Instagram/@marianaecheve)

Mariana Echeverría expresó que no les da importancia a los comentarios de Gala Montes, pues ella sabe que lo ocurrido en el reality ya no tiene validez.

La conductora expresó que no le hizo daño a nadie, por lo que no debe sentir que esté en deuda con alguien.

Asimismo, Mariana Echevrría expresó que no le interesa saber de los pleitos que tenga Gala Montes con sus excompañeras Briggitte Bozo y Karime Pindter.

“No me gusta estar en polémicas, no me gusta andar hablando de las otras personas”, expresó Mariana Echeverría.

Gala Montes (Instagram/@galamontes)

Mariana Echeverría asegura que no le gusta estar en polémicas

El paso de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México 2024 fue polémico, ya que su control sobre la comida y las actitudes hacia algunos de sus compañeros fue criticada.

Mariana Echeverría mencionó que en 20 años de carrera nunca había enfrentado una polémica como la que vivió tras La Casa de los Famosos México 2024.

Es por eso que desea dejar todos los escándalos atrás y seguir con su vida, alejada de los ‘chismes’.