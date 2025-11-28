Detienen a Mariana Echeverría -de 41 años de edad- en Canadá y se negó a pagar la multa que le impusieron; esto fue lo que pasó.

Mariana Echaría estaba de viaje con su esposo, Óscar Jiménez, pero tuvieron un percance con policías de Canadá.

Mariana Echeverría y su esposo fuero detenidos en Canadá

El viaje familiar de Mariana Echeverría tuvo un percance en Canadá, luego de que policías de tránsito detuvieran a la actriz por una infracción.

Mariana Echeverría compartió la historia en sus redes sociales, donde explicó que detuvieron el auto en el que viajaba por que no había hecho un alto total al girar en una intersección.

“No me paré en seco, pero di la vuelta despacito. Como México”, dijo Óscar Jiménez en el video de Mariana Echeverría.

Rápidamente, Mariana Echeverría corrigió a su esposo y dijo: "No como en México, no. O sea, simplemente no hiciste un alto total”.

Los policías de tránsito canadienses le dieron una multa al esposo de Mariana Echeverría de 3 mil 184 pesos.

A Mariana Echeverría se le hizo injusta la multa, pues asegura que fue un incidente menor.

“No es que nos hayamos pasado un alto, que nos hayamos estacionado en un lugar que no; o sea, fue una tontería realmente”. Mariana Echeverría

La conductora comenzó a pelear con Óscar Jiménez, quien sí admitió que sus acciones al volante no eran las correctas.

Mariana Echeverría (Mariana Echeverría Instagram @marianaecheve)

Mariana Echeverría no quiere pagar la multa que le impusieron en Canadá

A pesar de que sí cometió una infracción de tránsito en Canadá, Mariana Echeverría insistía en que no les pasaría nada si no pagaban la multa.

Óscar Jiménez fue más coherente y manifestó que sí pagaría la multa.

“O sea, yo no veo una falta tan grande”. Mariana Echeverría

Marian Echeverría dijo en broma que ya había chocado en Chat GPT y le reveló que las autoridades canadienses no le harían nada por no pagar la multa.

El esposo de Mariana Echeverría le aclaró que sí pagaría la multa, pues no quería tener problemas en viajes futuros a Canadá.

Sin embargo, las autoridades canadienses podrían sancionar con una multa más alta a los turistas que no cumplan con sus infracciones de tránsito.

Incluso, si un turista no paga sus infracciones de tránsito, las autoridades le pueden prohibir conducir en el futuro o hasta el ingreso al país.