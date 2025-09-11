Mar Contreras rompe en llanto debido a que ya no soporta las bromas de El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025.

Una broma inofensiva de El Abelito terminó por hacer incomodar a Mar Contreras, quien no dudo en expresar su descontento.

Mar Contreras llora porque ya se hartó de las bromas de El Abelito

Mar Contreras evidencio una fuerte tensión en La Casa de los Famosos México 2025, luego de romper en llanto por las bromas de El Abelito.

Mar Contreras expresó su descontento ante la broma que le jugo El Abelito frente a los habitantes.

“Yo no voy a hablar con él, yo ya pinte mi raya. La neta yo no no estoy para esas cosas” dijo Mar Contreras a Elaine Haro.

Mar Contreras dejo entrever que se siente fastidiada de las bromas de El Abelito, por lo que optara por alejarse de él.

Elaine Haro le recomendó a Mar Contreras hablar con El Abelito para solucionar sus problemas para que no haya malos entendidos.

“Yo la verdad es que no” dijo Mar Contreras al señalar que no quiere tener comunicación con El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro intentó calmar a Mar Contreras al decir “La verdad es que El Abelito te quiere mucho”.

Una broma acerca de la comida en La Casa de los Famosos México 2025 desencadeno una pelea entre Mar Contreras y El Abelito.

El Abelito cruza la línea y le hace broma a Mar Contreras en La Casa de los Famosos México 2025

El Abelito se encuentra en polémica luego de realizarle una broma a Mar Contreras en La Casa de los Famosos México 2025.

Todo inicio cuando El Abelito junto con Aldo Tamez de Nigris estaban encargados de la cocina,

Mar Contreras no estuvo conforme con la elección de comida que se iba a realizar, por lo que El Abelito mostró su descontento.

Abelito expresó sentirse como un “títere” y decidió que prefería alejarse de la cocina para evitar problemas con Mar Contreras.

“A mí no me gusta que me estén titereando, de cierta manera te dicen: hagan esto, el otro” expresó El Abelito.