El cantante Manuel Turizo mandó mensaje especial a Wendy Guevara y la quiere en la final de La Casa de los Famosos México.

Se ha revelado en Instagram un audio de Manuel Turizo dedicado a Wendy Guevara, quien actualmente participa en La Casa de los Famosos México, siendo una de las más queridas del público.

La historia entre Manuel Turizo- de 23 años- y Wendy Guevara- de 29 años- sigue creciendo, luego de que la integrante de Las Perdidas confesará en video que lo consideraba un “hombre perfecto”.

El cual fue replicado por el propio Manuel Turizo en sus historias de Instagram, mostrando lo enamorada que está Wendy Guevara de él, antes de entrar a La Casa de los Famosos México.

Ahora, Manuel Turizo aprovechó para saludar a Wendy Guevara, que esta semana está nominada en La Casa de los Famosos México junto con:

Pese a esto, Manuel Turizo confía en que Wendy Guevara llegue hasta la final de La Casa de los Famosos México.

Por lo que le mandó sus mejores vibras a la integrante de Las Perdidas, que sigue sumando fans con su participación en La Casa de los Famosos México, por su sencillez y carisma.

Manuel Turizo le expresó sus mejores deseos a Wendy Guevara mediante un especial mensaje en el que le dice que quiere que llegue a la final de La Casa de los Famosos México.

Aquí lo que le dijo Manuel Turizo a Wendy Guevara:

Wendy, Wendy, primero que todo te mando un abrazo inmenso, que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por todo el cariño que me tienes. Te he visto y créeme que el cariño es de mi para ti. En la final espero verte, porque yo sé que vas a estar ahí. Dale con fuerza, dale con ánimo, no te dejes derrumbar con energía y con esa aura tan bonita que tú tienes y con esa personalidad tan especial que tú tienes.

Dale que estamos contigo, ¿oíste?, Dios te bendiga muchísimo y te envío un abrazo super grande. Igual creo que ya sabes quién soy, pero con cariño de parte de Manuel Turizo. Cuídate mucho, cuídate mucho, Wendy. Nos veremos pronto y nos conoceremos...mucho éxito para ti...

Manuel Turizo