¿Sofía Rivera Torres fue vetada? Wendy Guevara intuyó porqué desde La Casa de los Famosos México y de esta manera lo exhibió en el reality.

Desde que entró a La Casa de los Famosos México, Sofía Rivera Torres ha causado gran controversia e incluso fue tachada de “traicionera”.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Sofía Rivera Torres -de 30 años de edad- sigue causando gran polémica por los diferentes comentarios que realiza.

Ahora ya se ha revelado que Sofía Rivera Torres podría tener problemas con la televisora y así ya lo intuyó Wendy Guevara dentro de La Casa de los Famosos México.

Por este detalle Wendy Guevara -de 29 años de edad- cree que Sofía Rivera Torres ya se peleó con la producción de La Casa de los Famosos México.

Sofía Rivera Torres se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México luego de que personas la exhibieron de contar todo lo que se decía en el team Infierno a los integrantes del cuarto cielo.

Tras su salida, Sofía Rivera Torres siguió siendo invitada a las galas de La Casa de los Famosos México, donde siguió realizando polémicas comentarios.

Esto ya le habría provocado problemas en la televisora, incluso desde La Casa de los Famosos México Wendy Guevara ya intuyó que no anda algo bien con ella.

A través de las redes sociales se difundió un video en donde se puede ver que a los habitantes de La Casa de los Famosos México se les prohibió usar la ropa que Sofía Rivera Torres les regaló.

En un video compartido en TikTok se puede ver a Apio Quijano doblando una sudadera de la marca de Sofía Rivera Torres.

Wendy Guevara de inmediato le pregunta: “¿Quién te la pidió?”. Apio Quijano de inmediato señala que le dijeron que no la puede tener ahí.

“Este, no, no la puedo tener aquí dentro porque es marca que no está”

Apio Quijano