¿Quién es Manuel Turizo? Cantante que quiere hacer dueto con Ángela Aguilar

Acá te contamos quién es Manuel Turizo, el cantante que quiere hacer dueto musical con Ángela Aguilar, quien es considerada una de las máximas exponentes del género regional mexicano.

Manuel Turizo es una cantante y compositor colombiano que saltó a la fama gracias a su pegajosa canción “Una lady como tú”.

Hasta el momento su tema más exitoso en América Latina, España e Italia. Su video cuenta con mil millones de visualizaciones y siguen sumando.

Tras ese acertado lanzamiento, Manuel Turizo ha colaborado con Nicky Jam, Anuel AA, Ozuna y Darell, entre otras figuras de gran peso dentro de la música urbana.

Manuel Turizo heredó el gusto de sus padres por la música

Nacido el 12 de abril del año 2000, Manuel Turizo heredó el gusto de sus padres por la música, desde pequeño comenzó a tocar el saxofón, el piano, el ukelele y la guitarra.

Su deseo por pararse frente a un micrófono se hizo realidad cuando su madre le brindó su apoyo con la promesa de no abandonar sus estudios.

Su carrera musical inició con el lanzamiento de “Una lady como tú”, canción que Manuel Turizo escribió junto a su hermano Julián en 2016.

Su creatividad y su potente voz rápidamente interesó a diversos cantantes por lo que le llovieron ofertas para realizar colaboraciones con Nicky Jam, Valentino, Piso 21, Ozuna, Camilo, Noriel, May & Ricky, Zion & Lennox, Farruko y Abraham Mateo.

Su primer disco “ADN” lo lanzó en el 2019 y dos años después, es decir, este 2021, lanzó un segundo material discográfico.

“Dopamina”, su segundo álbum cuenta con las colaboraciones de Maluma, Farruko, Wisin y Yandel, Rauw Alejandro, Myke Towers, Dalex, El Alfa, Miky Woodz, y Justin Quiles.

Actualmente se encuentra ultimando detalles de lo que será su tercer disco, mismo que llegará bajo el título “2000″ y el cual ya se encuentra promocionando.

Cosas que no sabías de Manuel Turizo

Entre las cosas que no sabías de Manuel Turizo está su deseo de cantar con Justin Bieber, pero nunca le pediría un autógrafo por lo que solo lo saludaría si lo tuviera de frente.

Manuel Turizo no juega futbol y es que el deporte no se le da. Tiene cinco tatuajes. No soporta las mentiras y su dibujo animado es Mickey Mouse.

Si deseas seguir a Manuel Turizo de cerca debes saber que su cuenta oficial de Instagram es @manuelturizo, donde lo siguen más de 11 millones de personas.