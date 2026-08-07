Luis Miguel aprovechó su estancia en México por trabajo y viajó con Paloma Cuevas a Los Cabos; la diseñadora mostró la especial conexión que tiene con el país.

El cantante viajó a México para grabar un comercial con Coca-Cola para celebrar 100 años en el país y estuvo acompañado de Paloma Cuevas.

Luis Miguel y Paloma Cuevas están en Los Cabos

Paloma Cuevas sorprendió a sus seguidores al compartir una historia en Instagram donde se le ve sentada en la playa con la canción de ‘El viajero’ en versión de Luis Miguel.

La revista Quién confirmó que Luis Miguel y Paloma Cuevas están juntos en Los Cabos, luego de que el cantante grabara un comercial con Coca-Cola.

Paloma Cuevas comparte parte de su viaje a Los Cabos con Luis Miguel (Instagram/@palomacuevasofficial)

Posteriormente, Paloma Cuevas compartió una foto con un fondo tropical y luciendo un vestido negro bordado y con los hombros descubiertos.

“Madurez no significa cuánto has vivido, es lo que has aprendido en este maravilloso viaje llamado vida, donde tu actitud decidirá tu destino”, escribió Paloma Cuevas en Instagram.

Como era de esperarse, la pareja no ha revelado más detalles de su viaje y o de la salud de Luis Miguel, quien habría tenido problemas de salud en abril.

Paloma Cuevas presume su vínculo con México

Desde que confirmó su relación con Luis Miguel, Paloma Cuevas ha tratado de mostrar su familiaridad con México.

Aunque Luis Miguel no es mexicano, el vínculo del cantante con México es estrecho y Paloma Cuevas ha tratado de preservar su conexión con el país.

Paloma Cuevas compartió una conocida canción mexicana junto a una foto donde posaba frente a la playa, comprobando que siente una gran conexión con México.

Además, durante el primer juego de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, Paloma Cuevas compartió una foto del estadio junto a la canción ‘México en la piel’.