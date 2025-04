A más de un año de que Andrea Otaolaurruchi, la ex integrante de Acapulco Shore, fuera reportada como desaparecida, su esposo reapareció y la acusa de fingir todo.

Fue el 27 de marzo de 2024 que la ficha de desaparición de Andrea Otaolaurruchi de 26 años de edad, comenzó a viralizarse al ser una de las integrantes de Acapulco Shore.

A la par, se reportó la desaparición de Pablo Peña, esposo de Andrea Otaolaurruchi, quien más tarde era visto como el presunto responsable de la desaparición.

Ahora, es Pablo Peña quien reaparece y acusa a Andrea Otaolaurruchi de haber fingido su desaparición, de chantajearlo e intentar desvivirlo.

Sin embargo, el mayor objetivo del esposo de Andrea Otaolaurruchi fue pedirle “déjame en paz”, asegurándole que no denunciará nada, pero ya quiere vivir con normalidad.

La desaparición de Andrea Otaolaurruchi ha dado un giro de 360 grados, luego de que se buscara por la Fiscalía del Estado de México desde el 27 de marzo de 2024.

Tras esta información que alertó a muchos, la ficha de desaparición siguió sin ser difundida por sus familia y reporteros de nota roja dejaron de difundir información.

Sin embargo, es ahora el esposo de Andrea Otaolaurruchi, Pablo Peña, quien reapareció bajo la cuenta de ‘Déjame vivir Andrea’ para compartir todo lo que había pasado a lo largo de un año desde que la integrante de Acapulco Shore desapareció.

En un primer punto, Pablo Peña acusó a Andrea Otaolaurruchi de fingir su desaparición, explicando que ella “salió por su propio pie con maleta y ropa”, esto tras una discusión que tuvieron.

Peña explicó que tras la discusión él se fue de la casa que rentaban y al siguiente día se encontró con que Andrea Otaolaurruchi no estaba llevándose ropa y dinero que le pertenecía a él.

“Yo no sé dónde está Andrea, pero no está desaparecida”.

Pese a que el esposo de Andrea Otaolaurruchi no dijo en dónde se encontraba la ex integrante de Acapulco Shore, aseguró que hasta su mamá “Martha” sabe dónde está su hija por el tipo de amistades que tenía.

Pablo Peña no solo acusó a Andrea Otaolaurruchi de fingir su desaparición, sino que este la acusó de haberlo privado de su libertad con ayuda de la Unión Tepito.

La denuncia pública de Pablo Peña no solo la hizo con el objetivo de acusar a Andrea Otaolaurruchi, sino de exponer que la Fiscalía de Cuautitlán, Izcalli, le estaba fabricando una carpeta falsa y que lo estaban persiguiendo por petición de ella.

Asimismo, explicó que el 8 de marzo -luego de su pelea- recibió un mensaje de Andrea Otaolaurruchi citándolo en un sitio donde solían verse para reconciliarse, pero fue ahí donde fue privado de su libertad.

“Fui privado de mi libertad, perseguido por la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli y el crimen organizado (...) Me estaban fabricando un delito y en un año un mes no han podido, me intentaron desvivir (...) fui interceptado por el crimen organizado”.

Pablo Peña, esposo de Andrea Otaolaurruchi.