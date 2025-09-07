El rapero Residente de 47 años de edad, se presentó en concierto en el Zócalo CDMX con un mensaje pro Palestina invitando a refugiados del genocidio en la Franja de Gaza.

El 6 de septiembre, Residente se presentó en la plancha del Zócalo CDMX con un concierto gratuito y un mensaje que conmovió a los mexicanos que no dudaron en gritar “¡Palestina libre!”.

Concierto de Residente en el Zócalo CDMX dejó un conmovedor mensaje pro Palestina por familia que escapó del genocidio

Residente dio un concierto gratuito en la plancha del Zócalo CDMX el 6 de septiembre, y desde horas antes hizo una petición a sus fans mexicanos.

A través de una historia en Instagram, Residente le pidió a aquellos que irían al concierto del Zócalo CDMX gratuito el apoyo para dar voz a Palestina llevando banderas de aquel país como solidaridad ante el conflicto con Gaza.

Residente, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Horas después, el rapero de San Juan, Puerto Rico apareció en el Zócalo CDMX con una sudadera que decía “Palestina Libre” para luego darle voz a una familia de Palestina.

Según la presentación del rapero, se trataba de la familia Abed, refugiada de Gaza, de donde Alma -la hija de la familia- pronunció algunas palabras que conmovieron a los mexicanos.

“¡Hola Mexicano” Soy Alma, soy de Palentina. ¡Alto al genocidio! ¡Viva Palestina! ¡Palestina Libre!”. Alma Abed, refugiada de Palestina.

Y es que luego de lo que la menor de edad dijo entre lágrimas, las 180 mil personas que se dieron cita en el Zócalo CDMX gritaron “¡Palestina libre!”, así como banderas de Palestina ondeando entre el público.

Residente agradece a mexicanos que fueron al Zócalo CDMX por abrazar a refugiados de Palestina

El rapero Residente invitó a una familia de Palestina que está refugiada en México a su concierto del Zócalo CDMX, donde fueron recibidos por mexicanos que los ‘abrazaron’ con el grito de “¡Palestina Libre!”

A través de su cuenta de Instagram, Residente compartió un mensaje sobre el concierto en el Zócalo CDMX, describiéndolo como “poderoso” y “especial”.

“México, lo que ocurrió ayer fue demasiado poderoso, especial, cargado de una energía sobrenatural (...)”. Residente, cantante.

Por otra parte, agradeció a los mexicanos por abrazar a Alma y su familia de Palestina, recordándole que no solo México, sino Latinoamérica “te abrazan, te cobijan y te aman”.