La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, de 76 años, reveló en entrevista con Yordi Rosado que ha pensado la forma en la que quiere morir: de un infarto.

“De un infarto, claro. Es lo más rápido. ¡Vámonos, órale! A lo mejor no [muero] dormida pero siempre he dicho, de broma, que la noticia de mi muerte no me la van a ganar". Pati Chapoy

En este sentido, Pati Chapoy especificó que le gustaría morir en el foro de Ventaneando debido a que de esta manera el programa se quedaría con la exclusiva.

“Para que se preparen, porque un infarto es ‘chas’”, dijo la periodista de espectáculos a sus compañeros que también estaban presentes en la entrevista con Yordi Rosado.

Pati Chapoy ya había revelado cómo quiere que sea el día de su muerte

Esta no es la primera vez que Pati Chapoy habla abiertamente de sus dedesos de muerte, pues en el pasado ya había expresado que le gustaría morir durante el trabajo.

Para esto, incluso, la presentadora ya había hecho un plan y pensado en instrucciones que debe seguir el equipo de Ventaneando si es que se cumple su deseo.

En 2023, Pati Chapoy dio una entrevista para la revista Quién en la que abordó el mismo tema.

En ese entonces la periodista comentó que, de morir en vivo durante una emisión de Ventaneando, el equipo debe seguir con la transmisión y no hacer cortes comerciales .

A la par, Chapoy pidió que su muerte debería ser comunicada de manera clara e inmediata a todos los televidentes.

Pati Chapoy (@chapoypati / Instagram)

En enero de este 2026, Pati Chapoy cumplió 30 años al frente de Ventaneando, programa que se ha transmitido de manera ininterrumpida desde entonces.

Actualmente, la presentadora goza de buen estado de salud. Aún así, en años pasados ha tenido que desmentir rumores en torno a supuestas enfermedades.