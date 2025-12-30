Tras rumores de que Yolanda Andrade de 54 años de edad, estaba siendo manipulada por su hermana Marilé Andrade, reaparecieron unidas porque posiblemente hay un problema de salud.

Aunque Yolanda Andrade logró pasar Navidad sin ser hospitalizada, antes de Año Nuevo volvió porque la salud de su hermana se habría visto perjudicada.

Marile Andrade, hermana de Yolanda Andrade, fue hospitalizada

La conductora Yolanda Andrade ha enfrentado los rumores de manipulación por Marilé Andrade y su novio Sergio Araiza, pero ahora está enfocada en la salud de su hermana que se vio perjudicada.

Con una fotografía de ambas juntas desde el hospital, fue que Yolanda Andrade dejó ver que su hermana Marilé Andrade se encontraba siendo atendida y con un tanque de oxígeno.

Yolanda Andrade se comparte con su hermana desde el hospital. (@yolandaamor)

Asimismo, la conductora compartió unas palabras a su hermana, sincerándose sobre el acompañamiento que Marilé Andrade ha tenido en sus crisis de salud.

Fue así que Yolanda Andrade le prometió lo mismo a su hermana, “siempre estaré contigo también yo”.

“Te amo hermana. Por tantos momento difíciles y siempre estaré contigo también yo. Gracias mi amor”. Yolanda Andrade, conductora.

Yolanda Andrade agradece apoyo a su hermana Marilé Andrade. (@yolandaamor)

La fotografía de las hermanas en el hospital fue compartida el 30 de diciembre. Sin embargo, al momento de la redacción de esta nota no se han sincerado sobre lo que le pasó a Marilé Andrade o si bien la foto es de otro momento.