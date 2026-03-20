Ha pasado un mes de la muerte de la hermana de Edith Márquez y la cantante abrió su corazón para hablar del proceso que vive: “Estoy en duelo”.

Lily Márquez Landa murió tras una larga lucha contra el cáncer y Edith Márquez agradeció a quienes le han mostrado su apoyo en este dura etapa de su vida.

Edith Márquez habla por primera vez de la muerte de su hermana

La prensa tuvo un encuentro con Edith Márquez en el aeropuerto de la CDMX y habló por primera vez de la muerte de su hermana.

Edith Márquez aclaró que es un tema complicado que le gusta mantener en privado, pero agradeció el apoyo y cariño de sus fans.

“Bien, bien, yo les agradezco mucho, pues que quieran preguntarme y el pésame que me están dando, se los agradezco, pero es algo bien, bien personal, bien íntimo. Les agradezco” Edith Márquez

Edith Márquez y su hermana, Lily Márquez (Instagram/@lilymarquezl •)

La cantante expresó que se encuentra enfocada en su trabajo, el cual la ha ayudado a vivir su duelo.

“Eso es una gran terapia. Es algo que revive mi corazón, mi vida. La vida tiene que seguir y a veces es… Estoy en duelo por ahora, pero pues estoy tratando de darle lo mejor de mí a mi público” Edith Márquez

Edith Márquez mencionó que están viviendo un proceso complicado en su familia tras la muerte de Lily Márquez Landa, por lo que no darán más declaraciones.

“Digo, son cosas muy personales, muy de familia. Mi familia y yo, como te dije, estamos en duelo, pero pues la vida tiene que continuar y tenemos que honrar la vida de mi hermana con el ejemplo que ella nos dejó de ser fuertes y de ser cada día mejores en la vida. Les agradezco mucho” Edith Márquez

Lily Márquez Landa, hermana de Edith Márquez (Ig: @lilymarquezl)

Estas fueron las última palabras que Lily Márquez le dedicó a su familia

Edith Márquez ha sido hermética con su duelo y José Tamar, hijo de Lily Márquez, es más abierto al hablar del duelo.

El hijo de Lily Márquez Landa compartió un texto de despedida que escribió el pasado 15 de enero, días antes de su muerte.

Lily Márquez Landa agradeció a quienes la cuidaron durante su enfermedad y expresó que no se estaba despidiendo, solo un “hasta pronto”.

“Quiero dejar estas palabras desde lo más profundo de mi corazón. No es fácil escribirlas. Gracias por estar en este recinto y darnos el último ‘Hasta pronto’. Gracias por haber sido parte de mi tren de vida, gracias por cuidarme” Lily Márquez

La hermana de Edith Márquez aseguró que quienes había estando en su vida le habían dado sentido y se sintió amada, por lo que se llevaba lo mejor.

“No quiero que mi ausencia sea solo tristeza“, escribió Lily Márquez en su mensaje de despedida.

Lily Márquez terminó su mensaje con una conmovedora frase: “Gracias por todo. Los amo profundamente”.