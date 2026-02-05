Lily Márquez Landa, hermana de Edith Márquez, murió el 4 de febrero tras padecer cáncer; esto se sabe de la causa de su muerte.
La hermana de Edith Márquez tuvo cáncer dos veces y estaba en cuidados paliativos tras someterse a quimioterapias.
¿De qué murió Lily Márquez Landa? Hermana de Edith Márquez
Lily Márquez Landa padeció cáncer de mama y venció la enfermedad gracias a una mastectomía.
Lamentablemente, el cáncer regresó y se propagó por meninges, huesos, cerebro y médula ósea.
El pasado 26 de enero, Lily Márquez Landa y su hijo revelaron que estaba en cuidado paliativos y estaba en busca de un nuevo tratamiento.
Edith Márquez despidió a su hermana en Instagram, donde le escribió un mensaje conmovedor.
“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador…Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia”Edith Márquez
La cantante expresó que siempre recordaría a su hermana y esperaba aprender a vivir sin ella.
“El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser. Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos”Edith Márquez
Edith Márquez reveló en 2021 que su hermana y madre habían padecido cáncer de mama; Lily Márquez Landa estaba en remisión en ese entonces.
Hijo de Lily Márquez Landa fue quien confirmó su muerte
El 4 de febrero, José Camar compartió una historia en Instagram para confirmar la muerte de Lily Márquez.
El hijo de Lily Márquez Landa agradeció a quienes los apoyaron en los momentos complicados y a quienes donaron para el tratamiento contra el cáncer.
“Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más”José Camar
José Camar expresó profunda tristeza por la muerte de su madre, pero también honró su memoria con fotos y videos donde se le veía disfrutando de la vida.
Al igual que su sobrino, Edith Márquez compartió fotos de Lily Márquez Landa sonriendo y de varias etapas de su vida.
La familia de Lily Márquez Landa no dio más detalles sobre su muerte y decidieron llevar su duelo en privado.