Lily Márquez Landa, hermana de Edith Márquez, murió el 4 de febrero tras padecer cáncer; esto se sabe de la causa de su muerte.

La hermana de Edith Márquez tuvo cáncer dos veces y estaba en cuidados paliativos tras someterse a quimioterapias.

¿De qué murió Lily Márquez Landa? Hermana de Edith Márquez

Lily Márquez Landa padeció cáncer de mama y venció la enfermedad gracias a una mastectomía.

Lamentablemente, el cáncer regresó y se propagó por meninges, huesos, cerebro y médula ósea.

Muere Lily Márquez, hermana de Edith Márquez (Instagram/@edithmarquezlanda)

El pasado 26 de enero, Lily Márquez Landa y su hijo revelaron que estaba en cuidado paliativos y estaba en busca de un nuevo tratamiento.

Edith Márquez despidió a su hermana en Instagram, donde le escribió un mensaje conmovedor.

“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador…Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia” Edith Márquez

La cantante expresó que siempre recordaría a su hermana y esperaba aprender a vivir sin ella.

“El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser. Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos” Edith Márquez

Edith Márquez reveló en 2021 que su hermana y madre habían padecido cáncer de mama ; Lily Márquez Landa estaba en remisión en ese entonces.

Edith Márquez y Lily Márquez Landa (Instagram/@lilymarquezl)

Hijo de Lily Márquez Landa fue quien confirmó su muerte

El 4 de febrero, José Camar compartió una historia en Instagram para confirmar la muerte de Lily Márquez.

El hijo de Lily Márquez Landa agradeció a quienes los apoyaron en los momentos complicados y a quienes donaron para el tratamiento contra el cáncer.

“Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más” José Camar

José Camar expresó profunda tristeza por la muerte de su madre, pero también honró su memoria con fotos y videos donde se le veía disfrutando de la vida.

Al igual que su sobrino, Edith Márquez compartió fotos de Lily Márquez Landa sonriendo y de varias etapas de su vida.

La familia de Lily Márquez Landa no dio más detalles sobre su muerte y decidieron llevar su duelo en privado.