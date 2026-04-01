Lupillo Rivera, de 54 años, anunció que se casará por tercera vez con su novia Taina Pimentel.
El miércoles 1 de abril, Taina Pimentel y Lupillo Rivera compartieron una publicación en Instagram para anunciar su compromiso tras 4 meses de relación.
Lupillo Rivera se casará por tercera vez, ahora con Taina Pimentel
Taina Pimentel reveló que Lupillo Rivera le propuso matrimonio el pasado 30 de marzo y compartió tres fotos donde muestra su anillo de compromiso.
“No solo recibí un anillo, recibí una promesa, un propósito y la ilusión de una vida juntos donde dios nos guíe cada paso de nuestro amor”Taina Pimentel
En la primera foto se ve a Taina Pimentel y Lupillo Rivera besándose, mientras ella mostraba su anillo de compromiso.
Seguidores de Lupillo Rivera comenzaron a felicitarlo por su compromiso y le desearon lo mejor en esta nueva etapa en su vida.
La pareja confirmó su relación en noviembre de 2025, pero se desconoce la fecha en que comenzaron a salir.
Taina Pimentel es una modelo originaria de República Dominicana y suele compartir fotos de su relación con Lupillo Rivera.
Lupillo Rivera va por su tercer matrimonio
La vida amorosa de Lupillo Rivera se ha destacado por ser caótica y se ha casado dos veces con:
- María Gorola
- Mayeli Alonso
Posteriormente, Lupillo Rivera tuvo un breve romance con Belinda y después se comprometió con Giselle Soto.
Se rumoró que Giselle Soto y Lupillo Rivera se habían casado durante el funeral de la maquillista, pero esto no se confirmó.
Tras varios escándalos amorosos, Lupillo Rivera comenzó a salir con la modelo Taina Pimentel, con quien se estaría casando en los siguientes meses.
Mientras tanto, Lupillo Rivera no ha dado declaraciones de su próximo matrimonio, pero compartió las fotos de su compromiso en redes sociales.