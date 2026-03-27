Lupillo Rivera -de 54 años de edad- seguirá con su demanda contra Belinda por falsedad de declaración y no piensa negociar con ella.

La pelea legal entre Belinda y Lupillo Rivera llegará hasta las últimas consecuencias, así lo aseguró el cantante al ser cuestionado sobre si no prefiere llegar a un acuerdo con su contraparte.

Lupillo Rivera no va negociar con Belinda por que “no mintió”

En octubre de 2025, Belinda demandó a Lupillo Rivera por violencia mediática y solicitó medidas de protección.

Lupillo Rivera respondió con una demanda por falsedad de declaración, por la que no está dispuesto a llegar a un acuerdo con Belinda.

Durante un encuentro con medios, Lupillo Rivera mencionó que él no mintió en su libro y solo contó su experiencia con Belinda.

“No vamos a hacer ningún trato, vamos con todo adelante. Me llamaron, me dijeron que querían hablar y no” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera dice que los abogados de Belinda lo llamaron para conciliar la situación, pero fue tajante con su respuesta.

“Dije: ‘Sabes qué, a mi no me interesa hablar, vamos a seguir adelante’”, fue la repuesta de Lupillo Rivera ante un posible trato con Belinda.

El cantante no teme perder la demanda, por lo que seguirá con el proceso hasta el final, pues quiere demostrar su inocencia.

“Ya no hay vuelta atrás, todo lo vamos a echar para adelante hasta donde tope, cuesta lo me cueste” Lupillo Rivera

Belinda (Instagram/@belindapop)

Lupillo Rivera seguirá con la demanda contra Belinda por su público

La pelea entre Belinda y Lupillo Rivera inició porque el cantante siguió hablando de su romance con ella, el cual inició en 2019.

Las situación empeoró cuando Lupillo Rivera habló de Belinda en su libro y compartió fotos que le envió.

El cantante insiste en que no “hizo nada malo” y que seguirá la demanda contra Belinda porque “hay cosas que no se valen”.

“Ya no hay vuelta atrás, todo lo vamos a echar adelante hasta donde tope, cueste lo que me cueste, pierda o gane lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, así de fácil. Y demostrarle al público que no se vale en algunas cosas y hay que echarle pa’ delante” Lupillo Rivera

Por otro lado, se desconoce cuándo será la siguiente audiencia por el caso de Belinda y Lupillo Rivera, pues la cantante se encuentra trabajando en España.

Mientras que Lupillo Rivera asegura tener la razón y no dará marcha atrás con la demanda.