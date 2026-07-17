Paloma Cuevas compartió que acudió a una celebración tras la crisis de salud de Luis Miguel hace unas semanas.

A finales de junio trascendió que Luis Miguel había sido hospitalizado en Nueva York, tras presentar complicaciones cardíacas.

Luis Miguel estuvo acompañado en todo momento por Paloma Cuevas, quien se tomó un momento para acudir a una celebración.

Paloma Cuevas reaparece en una celebración tras crisis de salud de Luis Miguel

El jueves 16 de julio, Paloma Cuevas compartió varias fotos de una celebración a la que acudió y también presumió su colaboración con una joyería y marca de vestidos.

“Todo lo que da sentido a la vida es el amor”, escribió Paloma Cuevas en su cuenta de Instagram.

Paloma Cuevas (Instagram/@palomacuevasofficial)

Paloma Cuevas compartió fotos donde luce un vestido azul con toques de pedrería al costado, el cual combinó un bolso clutch que ella diseñó.

La diseñadora también compartió la joyería que usó y la cual forman parte de una colección en la que colaboró con una marca.

La novia de Luis Miguel lució radiante, sonriente y no hay detalles que confirmen que estuvo acompañada del cantante en el evento.

Paloma Cuevas ha sido reservada sobre su relación con Luis Miguel, por lo que no ha mencionada nada sobre la salud de su pareja.

Luis Miguel ya habría superado sus problemas de salud

A finales de junio se reportó que Luis Miguel había sido hospitalizado tras padecer complicaciones cardíacas.

Posteriormente, se dijo que se había sometido a un procedimiento médico y que Paloma Cuevas había estado con él durante todo el proceso.

Luis Miguel nunca confirmó o desmintió su estado de salud, rumores aseguraban que había arribado a México para descansar.