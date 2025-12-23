Luis Miguel -de 55 años de edad- reaparece en Chile ‘consintiendo’ a sus fans y desata revuelo antes de Navidad.

El pasado fin de semana, Luis Miguel fue captado disfrutando de Santiago de Chile acompañado de 5 personas.

Luis Miguel viajó a Chile y convivió con niños que eran sus fans

La periodista Paula Escobar reveló que Luis Miguel arribó a Chile el sábado a las 9:00 de la mañana, acompañado de 5 personas, entre ellos su hermano Alejandro Basteri.

Se viralizó un video donde Luis Miguel convivía con niños en un restaurante y algunos fans.

En las imágenes se ve a Luis Miguel alejando a sus guardaespaldas, posteriormente, el cantante abrazó a uno de los niños y le dio un beso en la mejilla.

Luis Miguel mandó besos a sus fans mientras se despedía y se retiraba del lugar.

Andrea, madre de unos de los niños, relató el momento que vivió con Luis Miguel con su hijo Martín, quien es fan del cantante.

La mamá del pequeño fan de Luis Miguel narra que se enteró que estaría en Chile y decidieron buscarlo.

Al final tuvieron éxito y narra que el comportamiento de Luis Miguel fue natural y amable.

Andrea menciona que le sorprendió que Luis Miguel accediera a convivir con ellos y que fuera tan cercano con los niños.

Luis Miguel (Agencia México)

¿Luis Miguel terminó con Paloma Cuevas? Su viaje a Chile aclaró los rumores

Luis Miguel lleva tres años de noviazgo con Paloma Cuevas y recientemente hubo rumores de que había terminado.

El rumor se disipó tras el viaje de Luis Miguel a Chile, ya que estuvo acompañado de Paloma Cuevas.

Tras la convivencia con sus fans en un restaurante, Luis Miguel salió por la puerta de atrás del lugar y se reunió con Paloma Cuevas.

Luis Miguel cerró el año con una visita a Chile, la cual terminará este martes 23 de diciembre cuando abandone el país.