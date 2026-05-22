Giovanni Laguna compartió un video en redes sociales contando su lado de la historia tras ser detenido en Cannes por presunta agresión a Andrea del Val.

El caso rápidamente ganó notoriedad por lo gráfico de las imágenes que reveló la modelo venezolana en su denuncia y por la cercanía del maquillista con Fátima Bosch.

En su testimonio, Laguna negó haber golpeado a Andrea del Val, aunque admitió lanzarse en su contra para arrebatarle el teléfono con el que estaba grabando.

Giovanni Laguna señala a Andrea del Val por querer dañar su imagen

De acuerdo con Giovanni Lagunas, en el pasado ya había tenido roces con Andrea del Val, alegando que solían tener choques por sus diferentes personalidades.

A la par, señaló que la venezolana nombró a Fátima Bosch con el único propósito de ganar más atención a costa de personas ajenas al conflicto.

Giovanni Laguna (giovannilagunaa/Instagram )

Los hechos tuvieron lugar en un Airbnb que Laguna estaba alquilando a una clienta, quien iba acompañada de su madre.

Aunque no explicó por qué Andrea del Val llegó al lugar, sí dejó en claro que él en todo momento trató de que ella estuviera al tanto de su presencia.

De un momento a otro, la modelo salió y comenzó a grabar al maquillista, lanzando comentarios hostiles.

Al tratar de quitarle el teléfono, se tropezó con equipo de grabación instalado en el lugar, siendo una lámpara lo que le ocasionó heridas a Andrea del Val .

Laguna admitió que en reiteradas ocasiones trató de arrebatar y romper el teléfono de la modelo, deteniéndose al ver la sangre de la herida.

Tras su detención, tuvo que comparecer ante autoridades francesas, relatando lo mismo que en su video.

La clienta y su madre también fueron citadas, contando la misma versión que el maquillista, motivo por el que fue liberado.

Por su parte, Andrea del Val no se ha pronunciado al respecto.